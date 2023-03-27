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Dünya

İsrail'de tartışmalı yargı reformuna karşı düzenlenen grevlere yurt dışındaki misyonlar da katıldı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yapılan grevlere dünya genelindeki İsrail büyükelçilikleri ve konsolosluklarının da katıldığı bildirildi.

Mücahit Aydemir  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
İsrail'de tartışmalı yargı reformuna karşı düzenlenen grevlere yurt dışındaki misyonlar da katıldı

Kudüs

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesini askıya almamasına İsrail’deki farklı meslek gruplarının tepkileri büyüyor.

The Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan habere göre dünya genelindeki İsrail büyükelçiliklerine, Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı düzenlenen grevlere katılma talimatı verildi.

İsrail’deki en büyük işçi sendikası Hastadrut’un genel greve gitme kararı almasının ardından, Dışişleri Bakanlığının da ülke içindeki ve dışındaki faaliyetlerini durduracağı ve faaliyetlerini sadece acil hizmetlerle sınırlı tutacağı belirtildi.

Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden alması ve protestolar

Netanyahu, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapan, kendi partisi Likud’dan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı dün görevden almıştı.

Başbakan Netanyahu’nun Gallant'ı görevden alarak yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmayacağı mesajını vermesi, yüz binlerce İsrailliyi sokaklara döktü ve ülkedeki siyasi krizi derinleştirdi.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyor.

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