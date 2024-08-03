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Dünya

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Murat Karadağ  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 6,3 olarak kaydedildi.

Yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde meydana gelen depreme ilişkin henüz can kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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