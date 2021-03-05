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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu için memleketi Kırıkkale'de cenaze töreni düzenleniyor.
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Dünya

Hamas Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi

Hamas, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Hakan Türkmen,Ali Semerci   | 05.03.2021
Hamas Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi

İstanbul

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı taziye mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin düşmesi sonucu aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da olduğu 11 askerin şehit olmasından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Ebu Zuhri, "Şehit yakınlarına ve Türkiye Cumhuriyetine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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