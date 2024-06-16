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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas lideri Heniyye: Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı, Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik cevaplarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

İbrahim Khazen, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Hamas lideri Heniyye: Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı, Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu

İstanbul

Hamas lideri, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD'nin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasıyla ilgili önerisinden uzaklaştığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Heniyye, "Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu." ifadesini kullandı.

"Filistinlilerin, tüm cephelerde işgalcilere karşı mücadele ettikleri bir bayrama daha girdiklerini" belirten Heniyye, şunları kaydetti:

"Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Filistin halkı, göçlerden göçlere, bombardımandan bombardımana, kayıplardan başka kayıplara kadar ağır bir kuşatma ve acının en ağır türünü yaşıyor."

İsrail'in Filistin halkından işgale karşı daha fazla direniş ve sebattan başka bir şey görmeyeceğini vurgulayan Heniyye, herkesi İsrail'in acilen sınır kapılarını açması ve Gazze halkının ihtiyaçlarının ulaştırılması için acil harekete geçmeye çağırdı.

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