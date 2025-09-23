Dolar
Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans yapılıyor
logo
Dünya

Lüksemburg Başbakanı Frieden, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

Lejla Biogradlija  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Lüksemburg Başbakanı Frieden, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu

Ankara

Frieden, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Lüksemburg'un barışın bir parçası olarak konferansta bulunduğunu ifade eden Frieden, "Lüksemburg'un bugünden itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan ediyorum. Bu bir sürecin sonu değil, umuda, diplomasiye, diyaloğa ve birlikte yaşama fikrine bağlılığın başlangıcıdır." dedi.

Frieden, iki devleti çözümü desteklediklerini anımsatarak, "Önümüzdeki yol kolay olmayacak. Bu tanımanın tek başına yeterli olacağını iddia etmiyoruz ancak kaybedilen siyasi ufka ivme kazandırmaya katkıda bulunacağını umuyoruz." diye konuştu.

Barışın adım adım, tuğla tuğla inşa edildiğini belirten Frieden, "Bu tanıma kararımız yaslı ailelere bir mesaj, çocuklara ve hala vazgeçmemiş olanlara bir umut olsun." ifadelerini kullandı.

