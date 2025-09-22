Dolar
41.36
Euro
48.82
Altın
3,747.07
ETH/USDT
4,169.60
BTC/USDT
112,669.00
BIST 100
11,468.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
logo
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İsrail ile güvenlik müzakerelerinde ileri aşamaya geçildiğini söyledi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik müzakerelerinde ileri aşamaya geçildiğini belirtti.

Ömer Koparan  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İsrail ile güvenlik müzakerelerinde ileri aşamaya geçildiğini söyledi Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

Şam

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Şara, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suriye'nin son 60 yıl boyunca birçok istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldığını belirten Şara, "Suriye'nin yeniden hayata kavuşması için yeni bir şansa ihtiyacı var." dedi.

Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları kaldırmasının ardından ABD Kongresi'nin de bu yaptırımları tamamen kaldırması gerektiği çağrısında bulundu.

Suriye'nin dış politikasını "tüm ülkelerle sakin ilişkiler kurmak ve hiç kimse için tehdit kaynağı olmamak" sözleriyle özetleyen Şara, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin lideri Mazlum Abdi ile yaptığı ilk görüşmeye de değindi.

Şara, bu görüşmede Kürtlerin haklarının güvence altında olduğunu ve "tek damla kan dökülmesine gerek olmadığını" teyit ettiklerini ifade ederek, ülkenin tüm halklarının barış içinde bir arada yaşamasını amaçladıklarını söyledi.

Mart ayında SDG ile yapılan anlaşmanın uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşandığını ve ağırdan alındığını dile getiren Şara, bazılarının "adem-i merkeziyetçilik" adı altında bölünmeye heveslendiğine dikkati çekti.

Şara, İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin de "İsrail, Şam'a girişimizden bu yana Suriye'ye 1000'in üzerinde hava saldırısı ve 1400'den fazla kara ihlali gerçekleştirdi." dedi.

İsrail'in sürekli olarak Suriye topraklarına müdahale ettiğini vurgulayan Şara, bu ülkeyle müzakereleri sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Durumu sakinleştirmek için müzakerelere girdik. Başarırsa ve İsrail anlaşılan şeylere bağlı kalırsa belki bu tablo gelişebilir. O vakit başka meseleleri konuşabiliriz. İşgal edilen Golan Tepeleleri meselesi, uzun vadede İsrail ile Suriye arasındaki gelecekteki ilişkiler meseleleri konuşulabilir." ifadelerini kullandı.

Şara, "İsrail ile güvenlik anlaşması konusunda müzakereler sürüyor ve ileri aşamalara gelmiş durumdayız." diyerek, bu sürecin dikkatle takip edildiğini ve müzakerelerin güvenlik açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: Su ile ilgili dün ne yaptıysak, bugün ve yarın daha fazlasını yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturma
Can Holding'e yönelik soruşturmada 1 şirkete daha kayyum atandı
Bakan Uraloğlu: Bugünden itibaren Çamlıhemşin'den gitmek isteyenlerin tahliyelerini sağlamış olacağız

Benzer haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İsrail ile güvenlik müzakerelerinde ileri aşamaya geçildiğini söyledi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İsrail ile güvenlik müzakerelerinde ileri aşamaya geçildiğini söyledi

ABD’siz BM’ye doğru mu?

Soykırımın gölgesinde iki devletli çözüm: Filistin'i tanıma kararları neyi değiştirir?

On ülke daha Filistin Devleti’ni tanıyacak

On ülke daha Filistin Devleti’ni tanıyacak
BM tarafından ilan edilen "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor

BM tarafından ilan edilen "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'nin istikrarı için yapılması gerekenleri anlattı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'nin istikrarı için yapılması gerekenleri anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet