Dolar
33.55
Euro
36.67
Altın
2,427.19
ETH/USDT
2,612.50
BTC/USDT
60,548.00
BIST 100
10,098.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: İsrail'in okullara düzenlediği saldırıların amacı sivilleri yok etmek, yerinden etmek ve korkutmak

Hamas, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 2 okulu bombalayarak savunmasız sivilleri yok etmeyi, yerinden etmeyi ve korkutmayı amaçladığını belirtti.

Gülşen Topçu  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Hamas: İsrail'in okullara düzenlediği saldırıların amacı sivilleri yok etmek, yerinden etmek ve korkutmak

Gazze

Hamas'tan, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud" adlı 2 okulun bombalanmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, faşist işgal ordusunun barınma merkezlerinde gerçekleştirdiği katliamların ve "Ez-Zehra" ile "Abdulfettah Hamud" isimli okullara düzenlediği saldırıların, 10 aydır devam eden savaş suçları serisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

İsrail hükümetinin, bu katliamları savunmasız sivilleri yok etme, yerinden etme ve korkutma amacıyla gerçekleştirdiği vurgulandı.

İsrail'in, "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud"a düzenlediği saldırılarda, aralarına çocukların da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de
SGK'dan, GSS prim borçlarına ilişkin "yanıltıcı IBAN numaralı SMS'ler" hakkında uyarı
MSB'den şehit Jandarma Astsubay Kalaz için başsağlığı mesajı
Emine Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesi Yunus'u tebrik etti
Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Hamas: İsrail'in okullara düzenlediği saldırıların amacı sivilleri yok etmek, yerinden etmek ve korkutmak

Hamas: İsrail'in okullara düzenlediği saldırıların amacı sivilleri yok etmek, yerinden etmek ve korkutmak

İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 60 Filistinli hayatını kaybetti

BM: İsrail'in son tahliye emrinin ardından binlerce Filistinli Gazze'nin batısına kaçıyor

İsrail ordusunun Han Yunus'ta bir evi bombalaması sonucu 5 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Han Yunus'ta bir evi bombalaması sonucu 5 Filistinli öldü
İsviçre, Gazzelilerin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima eden İsrailli bakana tepki gösterdi

İsviçre, Gazzelilerin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima eden İsrailli bakana tepki gösterdi
İsrail'in Gazze'de iki okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 15 kişi öldü

İsrail'in Gazze'de iki okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 15 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet