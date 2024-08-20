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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: İsrail'in Gazze'deki saldırısında Heniyye'nin bazı korumaları ve ofis çalışanları hayatını kaybetti

Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin bazı korumaları ile ofisinde çalışanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mustafa M. M. Haboush, Halime Afra Aksoy  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Hamas: İsrail'in Gazze'deki saldırısında Heniyye'nin bazı korumaları ve ofis çalışanları hayatını kaybetti

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Şatı Mülteci Kampını hedef aldığı saldırısında, Heniyye'nin bazı korumaları ve ofisinde çalışanların yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Taziye mesajının yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlere ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Hamas, bu saldırının, İsrail'in, "Heniyye ile yakından uzaktan bağlantısı olan herkese duyduğu nefretin boyutunu" yansıttığını belirtti.

İsrail'in işlediği bu suçların, Heniyye'nin çocuklarına ve torunlarına düzenlediği suikast ya da akrabalarının evlerini bombalamakla başlamadığı gibi Tahran'daki suikastla da bitmeyeceği ifade edildi.

İsrail saldırılarının Filistinlilerinin direniş iradesini kıramayacağı vurgulandı.

İsrail'in dün Şatı Mülteci Kampında bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Hamas lideri Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtmişti.

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