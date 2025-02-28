Dolar
36.52
Euro
37.94
Altın
2,875.15
ETH/USDT
2,157.90
BTC/USDT
80,537.00
BIST 100
9,741.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: İsrail'in 7 Ekim'deki başarısızlığı Filistin iradesinin üstünlüğünü gösteriyor

Hamas, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 saldırısına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın, Filistin iradesinin İsrail'in tüm askeri gücüne karşı üstün geldiğini gösterdiğini belirtti.

Mehmet Nuri Uçar  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Hamas: İsrail'in 7 Ekim'deki başarısızlığı Filistin iradesinin üstünlüğünü gösteriyor

Gazze

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yazılı açıklamasında, İsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma sonuçlarının, saldırıyı öngörme ve önleme konusunda ciddi başarısızlıklar yaşandığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Kasım, "İsrail ordusunun soruşturması, işgalcilerin askeri ve güvenlik sistemlerinin başarısızlığını gözler önüne seriyor. Kassam Tugayları'nın güvenlik zekası, Siyonist düşmanın tüm güvenlik kurumlarını alt etmeyi başarmıştır. Sömürgeci Siyonist rejimin kibri, bu büyük halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanma kararlılığını görmesini engellemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kapsamlı şekilde 7 Ekim 2023'te yaşananları soruşturan İsrail ordusu, ulaştığı sonuçları basınla paylaşarak, "Aksa Tufanı" saldırısına ilişkin yaptığı soruşturmalarla başarısızlığını kabul etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama kararları Resmi Gazete'de
Yetim Vakfı İstanbul'da çocuklar için ramazan karşılama etkinliği düzenledi
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 60 şüpheliden 46'sı tutuklandı
TİKA, Libya'da Osmanlı Paşası Murad Ağa'nın ismini taşıyan parkı restore etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 28 Şubat dediğimizde aklımıza çirkin uygulamalar geliyor

Benzer haberler

Hamas: İsrail'in 7 Ekim'deki başarısızlığı Filistin iradesinin üstünlüğünü gösteriyor

Hamas: İsrail'in 7 Ekim'deki başarısızlığı Filistin iradesinin üstünlüğünü gösteriyor

İsrail'in Lübnan'ın doğusunda bir araca düzenlediği SİHA saldırısında 2 kişi öldü

İsrail'in serbest bıraktığı aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı

Dünyanın en uzun süreli siyasi tutuklusu "Filistinli esirlerin lideri" Bergusi 44 yıl sonra özgür

Dünyanın en uzun süreli siyasi tutuklusu "Filistinli esirlerin lideri" Bergusi 44 yıl sonra özgür
Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'na Filistin'le ilgili dosya sunacak

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'na Filistin'le ilgili dosya sunacak
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 365'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 365'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet