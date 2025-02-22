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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: İsrail ordusu sorumluluktan kaçmak için direnişin Bibas ailesini öldürdüğünü iddia ediyor

Hamas, "mensuplarının Bibas ailesini öldürdüğü" iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, İsrail ordusunun "sorumluluktan kaçmak için" bu iddiaları ortaya attığını belirtti.

Mohamed Majed, Muhammed Emin Canik  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Hamas: İsrail ordusu sorumluluktan kaçmak için direnişin Bibas ailesini öldürdüğünü iddia ediyor

Gazze

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü'nün (Avichai Adraee) iddiaları ve direnişin Bibas ailesini öldürdüğü suçlamaları tamamen yalandan başka bir şey değildir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in daha önce de çeşitli iddialarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bibas ailesinin Hamas mensuplarınca öldürüldüğü" iddiasına ilişkin, "Bu, suçlu İsrail ordusunun Bibas ailesinin öldürülmesi sorumluluğundan kaçmak için yaptığı umutsuz bir girişimdir." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun asılsız iddia ve dezenformasyonlarıyla dünyanın dikkatini Gazze'de işledikleri suçlardan başka yöne çekmeye çalıştığı ifade edildi.

Hamas, İsrailli esirlerin cenazesini teslim etmişti

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeyi", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 Şubat'ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.

Uluslararası Kızılhaç'a verilen cenazeler İsrail tarafından teslim alınmış, İsrail esirlerden Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia etmişti.

Hamas, konuya ilişkin detaylı inceleme yapılacağını bildirerek "Bir hata veya cenazelerin karışabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. (İsrailli) Ailenin Filistinlilerle kaldığı yerin işgalciler tarafından bombalanması sonucu karışıklık doğmuş olabilir." açıklamasını yapmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Bibas ailesinin Gazze'de esir tutulduğu sırada Hamas mensuplarınca öldürüldüğü iddiasında bulunmuştu.

Hamas'tan 20 Şubat'ta yapılan açıklamada, Bibas ailesinin Gazze'de İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada, İsrailli esirlerin yakınlarına hitaben, "Evlatlarınızın size canlı dönmesini isterdik ama ordunuzun ve hükümetinizin liderleri, onların geri getirilmesi yerine öldürülmelerini seçti." ifadeleri kullanılmıştı.

Kızılhaç'ın İsrailli esir Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettiği duyuruldu

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Hamas'ın Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin İsrail'e getirildiği belirtildi.

Kızılhaç yetkililerinin, cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettiği, cenazenin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kebir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldüğü aktarıldı.

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