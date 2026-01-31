Dolar
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Hamas: İsrail Gazze’de yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını vurarak ateşkesi hedef alıyor

Hamas, İsrail’in Han Yunus’ta yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları hedef alıp 7’si aynı aileden 19 Filistinliyi öldürmesinin ateşkesin açık bir ihlali olduğunu bildirdi.

Mehmet Nuri Uçar  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Hamas: İsrail Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını vurarak ateşkesi hedef alıyor

İstanbul

Hamas’tan İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail’in Han Yunus’ta yerinden edilmiş bir ailenin kaldığı çadırı hedef aldığı, saldırıda aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirdiği, son saatlerde Gazze’nin çeşitli bölgelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 6’sı çocuk olmak üzere 19’a yükseldiği belirtildi.

Söz konusu saldırıların “canice bir suç” olduğu vurgulanarak sivillerin ve özellikle çocukların kaldığı çadırlara yönelik bu hedef almaların ateşkes anlaşmasının “yeniden ve açık biçimde ihlali” anlamına geldiği ifade edildi.

İsrail’in, ateşkes anlaşmasının imzalanmasından yaklaşık 4 ay sonra dahi Gazze’de saldırılarını sürdürmesinin, anlaşmayı kasıtlı biçimde geçersiz kılma çabası olduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun İsrail’in ateşkese ve arabulucuların çabalarına yönelik ciddiyetsiz yaklaşımını ortaya koyduğu belirtildi.

Hamas açıklamasında, sivilleri sığındıkları çadır kamplarda da hedef almasının, İsrail yönetiminin Gazze’ye yönelik “toplu yok etme politikasını” sürdürdüğünün göstergesi olduğu savunuldu.

Açıklamada ayrıca, ateşkes anlaşmasının garantörleri olan ülkeler ile ABD yönetimine çağrıda bulunularak, İsrail’in saldırılarının derhal durdurulması ve anlaşma hükümlerinin herhangi bir oyalama ya da kaçınma olmaksızın uygulanmasının sağlanması istendi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 509 kişi öldürüldü, 1405 kişi yaralandı.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 71 bin 769’a, yaralı sayısı ise 171 bin 480’in üzerine çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
