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Dünya

Hamas: İsrail Cumhurbaşkanı'nın Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyaret planı provokasyon

Hamas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Yahudilerin Işık Bayramı'nı kutlamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne yapması beklenen ziyarete karşı çıkma çağrısında bulundu.

Ekrem Biçeroğlu   | 26.11.2021
Hamas: İsrail Cumhurbaşkanı'nın Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyaret planı provokasyon Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Gazze

Hamas yöneticisi İsmail Rıdvan, yaptığı yazılı açıklamada, Herzog'un planladığı ziyareti, "Filistin halkının duygularına yönelik bir provokasyon ve İbrahim Camisi'nin kutsallığının açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

El Halil'deki ve Batı Şeria'daki Filistinlileri buna karşı çıkmaya çağıran Rıdvan, ziyaretin ortaya çıkaracağı sonuçlardan tamamen İsrail'in sorumlu olacağını belirtti.

Harem-i İbrahim Camisi, Burak Duvarı ve Mescid-i Aksa'nın İslami bir mülk olduğunu ifade eden Rıdvan, İsrail'in gerçekleri tersine çevirmeyi başaramayacağını vurguladı.

İsrail basınında, Cumhurbaşkanı Herzog'un 28 Kasım Pazar günü, Yahudilerin "Işık Bayramı" kutlamalarına katılmak için El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyaret etmeyi planladığına yönelik haberler yer almıştı.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

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