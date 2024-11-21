Dolar
34.52
Euro
36.48
Altın
2,663.77
ETH/USDT
3,130.10
BTC/USDT
97,275.00
BIST 100
9,105.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İstanbul'da "10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi"nde konuşuyor Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da "14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde konuşuyor MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Tagay'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi -VTR-
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: Gazze'nin yönetimi için komite kurulmasını, "tamamen yerel olması şartıyla" kabul ediyoruz

Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil el-Hayye, Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması teklifini, bu komitenin tamamen yerel olması şartıyla kabul ettiklerini söyledi.

Abdulsalam Fayez, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Hamas: Gazze'nin yönetimi için komite kurulmasını, "tamamen yerel olması şartıyla" kabul ediyoruz

İstanbul

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa televizyonuna konuşan Hayye, Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Masaya Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması yönünde bir fikir konuldu. Bu, Mısırlı kardeşlerimizin sunduğu bir öneri. Biz buna sorumlu bir yaklaşımla ve olumlu bir şekilde yanıt verdik." diyen Hayye, "Komitenin Gazze'yi tamamen yerel bir şekilde yönetmesi ve oradaki günlük hayata dair her şeyi denetlemesi şartıyla bu öneriyi kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hayye, Hamas ve İsrail arasında dolaylı olarak yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin de "İsrail soykırımı durmadan esir takası olmayacak. Nitekim bu birbirine bağlı bir denklem. Biz tüm açıklıkla şunu söylüyoruz. Bu saldırganlığın durmasını istiyoruz. Herhangi bir esir takası olması için önce bu saldırılar durmalı." dedi.

"Netanyahu, siyasi nedenlerle ateşkes müzakerelerinde ilerlemeyi engelliyor"

Ateşkes anlaşmasına hazır olduklarını ancak İsrail'in de bu konuda gerçekten istekli olması gerektiğini belirten Hayye, "Ateşkes müzakerelerini harekete geçirmek için arabulucu ülkelerle temaslarımız sürüyor. Ancak Netanyahu, siyasi nedenlerle ateşkes müzakerelerinde ilerlemeyi engelliyor." diye konuştu.

Hamas ve Fetih hareketleri, bu ayın başında Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması ve ateşkes görüşmeleri çerçevesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Katar, ABD ve Mısır'la İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmalarına arabuluculuk ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin tamamı iptal edildi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Tagay'ı, Gara'da etkisiz hale getirdi
Çanakkale'de lodos etkili oluyor
İzmir'de polis ekibine silahlı saldırıya ilişkin 13 kişi daha gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı 3 bölge için saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı 3 bölge için saldırı tehdidinde bulundu

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği iki saldırıda 88 Filistinli hayatını kaybetti

Hamas: Gazze'nin yönetimi için komite kurulmasını, "tamamen yerel olması şartıyla" kabul ediyoruz

İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombalaması sonucu 6 kişi öldü

İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombalaması sonucu 6 kişi öldü
Hamas: ABD'nin Gazze karar tasarısını veto etmesi, soykırıma devam edilmesi için teşvik

Hamas: ABD'nin Gazze karar tasarısını veto etmesi, soykırıma devam edilmesi için teşvik
İsrail’in, ABD’ye Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlileri “zorla yerinden etmeme sözü verdiği” iddia edildi

İsrail’in, ABD’ye Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlileri “zorla yerinden etmeme sözü verdiği” iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet