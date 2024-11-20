İsrail'in Cenin kenti ve mülteci kampına düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıların ikinci gününde bir Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Ramallah
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Cenin'in Kefrdan köyüne düzenlediği saldırıda açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanan Filistinli bir genç yaşamını yitirdi.
Açıklamada, ayrıca Cenin kenti ve mülteci kampında düzenlenen saldırılarda biri yaşlı 8 Filistinlinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Cenin'in batısında bir aracı hedef aldığını duyurdu.
Söz konusu saldırının Kefrdan'a düzenlenen baskın ve Apache tipi helikopterlerin belde semalarında uçmasıyla eş zamanlı gerçekleştiği ifade edildi.
Aracın bombalandığı bölgenin yakınındaki bir evi kuşatan İsrail askerlerinin, eve omuzdan ateşlemeli füzeyle saldırı düzenlediği belirtildi.
Bölgeye baskın düzenleyen İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşandığı aktarıldı.
İsrail ordusunun dün sabah saatlerinde Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda başlattığı baskında 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki şiddet çemberini Batı Şeria'ya doğru genişletmeye çalıştığını söylemişti.
Ebu Rubb, Cenin kenti, mülteci kampı ve Kabatiya beldesinin üst üste 15 kez İsrail saldırılarına hedef olduğunu ve altyapının İsrail ordusunca tahrip edildiğini aktarmıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan Cenine Mahallesini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.
Sivillerin bir arada bulunduğu alana düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısında zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı; saldırıda 4'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda ise zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Halid bin Velid Okulunu bombalandı. Saldırıda 6 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze kentinde sivillerin bulunduğu bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
İsrail ordusunun Gazze kentindeki Sevra caddesinde sivilleri hedef alan saldırısında ise bir Filistinli yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.