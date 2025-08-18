Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sunulan öneriyi kabul ettiğini açıkladı
Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiğini açıkladı.
İstanbul
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
