Hamas: Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına bağlıyız
Hamas, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına bağlılığını vurgulayarak, zorla yerinden edilme projelerini reddettiğini bildirdi.
Gazze
Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75'inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Filistin halkının meşru haklarının korunması, İsrail'in sivillere karşı işlediği katliam ve soykırımın durdurulması ve faillerin yargılanması çağrısı yapıldı.
İsrail'in 70 yılı aşkın bir süredir Filistinlilerin haklarına saldırdığına ve ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bu saldırıların gölgesinde İnsan Hakları Günü'nü kutlamanın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilkelerinin ve uluslararası kanunların açık bir ihlali anlamına geldiği ifade edildi.
Açıklamada, Gazze'deki soykırımı durdurmanın ve faillerin savaş suçlusu olarak yargılanması için uluslararası mahkemelerde dava açılmasının siyasi, ahlaki ve insani sorumluluğunun uluslararası topluma ait olduğu vurgulandı.
Hamas'ın "Hürriyet, bağımsızlık, kendi kaderini tayin hakkı, kapsamlı bir özgürleşme ve yurtlarına geri dönüş" olmak üzere Filistin halkının tüm meşru haklarına bağlılığını teyit ettiği açıklamasında, tüm yerleşim yeri projeleri, zorla yerinden etme politikası, aşırılık ve devredilemez haklardan feragatin reddedildiğinin altı çizildi.
Hamas, BM, uluslararası kuruluş ve kamuoyuna, "Çifte standart politikasına son vermeleri, Filistin halkının meşru haklarına ve haklı davalarına karşı adaleti yerine getirmeleri" çağrısında bulundu.
Filistin hükümeti: Hamas siyasi haritanın bir parçası ve İsrail bunu yok edemez
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Hamas'ın Filistin'deki siyasi haritanın bir parçası olduğunu ve İsrail'in bunu yok edemeyeceğini söyledi.
Başbakan Iştiyye, Katar'da düzenlenen 21. Doha Forumu'nda konuştu.
Filistinlilerin gelecekten değil bugünkü durumlarından endişe ettiğini belirten Iştiyye, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulması çağrısını yineledi.
Iştiyye, Filistin'in geleceğini inşa etmenin ancak yerel uzlaşıyla mümkün olacağını vurguladı.
Hamas'tan vazgeçmediklerinin altını çizen Filistin Başbakanı, "Hamas'ı Filistin'deki siyasi haritanın bir parçası olarak görmemiz önemli. İsrail'in Hamas'ı yok edeceği iddiası ise gerçekleşmeyecek, biz bunu reddediyoruz." dedi.
Filistin Başbakanı Iştiyye, 75 yıldır acılar yaşayan Filistin halkı için kapsamlı siyasi çözüm istediklerini ve ihtiyaç duydukları tek şeyin işgalin sona ermesi olduğunu belirtti.
Filistin topraklarındaki çekişmenin ekonomik veya askeri değil, siyasi çözüm gerektirdiğinin altını çizen Iştiyye, askeri yollara başvuran İsrail yönetimin her defasında başarısız kaldığını kaydetti.
Iştiyye, hiçbir siyasi hedefi gerçekleştirmeyen İsrail'in, Gazze'de önüne gelen her şeyi öldürerek intikam almaya çalıştığını söyledi.
Gazze Şeridi'nde 60 günde öldürülen 16 bini aşkın Filistinlinin üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkati çeken Iştiyye, Ukrayna'da 600 gün devam eden savaşta ise 7 bin kişinin öldüğünü hatırlattı.
Filistin Başbakanı Iştiyye, Uluslararası Ceza Mahkemesini İsrail'e hesap sormak için geç kalmakla eleştirdi ve Filistin topraklarında işlenen suçlara karşı adaletin derhal tecelli etmesi gerektiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.