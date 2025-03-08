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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: Arabuluculuk çabaları sürüyor, ikinci aşama müzakereleri için olumlu gelişmeler var

Hamas, Mısır ve Katar’ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarının İsrail ile ateşkes anlaşmasının uygulanmasını tamamlamak ve ikinci aşama müzakerelerini başlatmak için sürdüğünü duyurdu.

Mohamed Majed, Mehmet Nuri Uçar  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Hamas: Arabuluculuk çabaları sürüyor, ikinci aşama müzakereleri için olumlu gelişmeler var Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı açıklamada, "Mısırlı ve Katarlı arabulucuların çabaları devam ediyor ve ikinci aşama müzakerelerine başlama konusunda olumlu gelişmeler var." ifadelerine yer verdi.

Hamas'ın müzakerelere hazır olduğunu vurgulayan Kanu, "Filistin halkımızın taleplerini karşılayacak şekilde ikinci aşama müzakerelerine girmeye hazırız. Gazze'ye insani yardımın artırılması ve ablukanın kaldırılması için çabaların yoğunlaştırılmasını istiyoruz." dedi.

Kanu, Hamas yetkililerinin Kahire’de cuma gününden beri Mısırlı yetkililerle görüştüğünü belirterek, Arap zirvesinin sonuçlarının uygulanması ve İsrail’in ikinci aşama müzakerelerine uymasının sağlanması için mekanizmaların ele alındığını kaydetti.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

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