Dolar
43.27
Euro
50.34
Altın
4,670.55
ETH/USDT
3,218.20
BTC/USDT
93,177.00
BIST 100
12,785.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR
logo
Dünya

Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Selame, Rakka Valisi olarak atandı

Suriye’de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının ardından Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Selame, Rakka ilinin yeni valisi olarak görevlendirildi.

Mehmet Nuri Uçar  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Selame, Rakka Valisi olarak atandı

Rakka

Atama, Halep Valisi Azzam el-Garib’in sosyal medya hesabından duyuruldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vali Garib, "Kardeşimiz Abdurrahman Selame’nin, mücadele ve kurtuluş yolundaki dostumuz olarak Rakka Valiliği görevine atanmasını tebrik ediyoruz. Allah ona yeni görevinde başarı ve doğruluk nasip etsin. Rakka halkına daha fazla ilerleme ve istikrar getirmesi için yardımcı olsun." ifadelerine yer verdi.

Garib, Selame’nin Halep’teki görevi süresince sergilediği değerli çabaları da takdir ederek "Halep’teki çalışmalarının, durumun iyileştirilmesi ve hizmetlerin geliştirilmesinde büyük etkisi vardı. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Selame kimdir?

Selame, 1971 yılında Suriye’nin Halep kırsalındaki Andan kasabasında doğdu.

Genç yaşlarında taş ocağında çalıştı. Ancak 2011’de başlayan Suriye devrimiyle birlikte silahlı mücadeleye katıldı ve Halep’te önemli askeri görevler üstlendi.

Suriye’nin kuzeybatısında altyapı ve hizmet projeleri yürüten "Er-Raki" inşaat şirketinin Genel Müdürlüğünü yapan Selame, Halep kırsalının kuzey ve doğu bölgelerinden sorumlu vali yardımcısı olarak yerel yönetim ve hizmetlerin güçlendirilmesinden sorumluydu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ormanlar için bu yıl 118 milyon fidan üretilecek, yangınla mücadele filosu büyütülecek
FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nın üzerinden 12 yıl geçti
Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı
Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Adıyaman'daki Çat Barajı tamamen dondu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Selame, Rakka Valisi olarak atandı

Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Selame, Rakka Valisi olarak atandı

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması geleceğe dönük ümit verici bir gelişme

Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz
Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyon anlaşması imzalandı

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyon anlaşması imzalandı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet