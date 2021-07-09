Euro
10.29
Dolar
8.68
BIST 100
1,374.60
Altın
1,804.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Haiti Devlet Başkanı Moise suikastının şüphelilerinden 11'i, zorla girdikleri Tayvan temsilciliğinde yakalandı

Karayipler ülkesi Haiti'nin Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin ölümüyle sonuçlanan suikastın şüphelilerinden silahlı 11 kişinin, zorla girdikleri Tayvan temsilciliğinde yakalandıkları bildirildi.

Emre Aytekin   | 09.07.2021
Haiti Devlet Başkanı Moise suikastının şüphelilerinden 11'i, zorla girdikleri Tayvan temsilciliğinde yakalandı

Ankara

Taiwan News internet sitesinin haberine göre, Tayvan hükümetinin dış ilişkiler birimi sözcüsü Joanne Ou, dün silahlı bir grubun, başkent Port-au-Prince'deki temsilciliğin güvenlik kordonunu aştığının tespit edildiğini belirtti.

Koruma noktasına yaklaşan saldırganların zor kullanarak temsilciliğin bahçesine girdiği aktarıldı.

Güvenlik görevlilerinin, Haiti polisini haberdar etmesinin ardından temsilciliğe operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonda Devlet Başkanı Moise'ye düzenlenen suikaste karıştığından şüphelenilen 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda yaralanan olmadığı, temsilcilik binasında az miktarda maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Şüphelilerin neden Tayvan temsilciliğini hedef aldığı bilinmiyor

Haiti 24 televizyonu, şüphelilerden 5'inin fotoğrafını yayımladı. Bu kişiler arasında suikast şüphelisi 2 Haitili ABD vatandaşından 1'i olan James Solages'ın bulunduğu bildirildi.

Şüphelilerin neden Tayvan temsilciliğini hedef aldığı bilinmiyor.

Yerel internet sitesi AyiboPost'un haberine göre, Haitili yetkililer, 2'si ABD, 26'sı Kolombiya vatandaşı 28 kişinin suikastı düzenlediğinden şüpheleniyor.

5'i Kolombiyalı, 2'si ABD'li 17 şüpheli yakalanırken 3 şüpheli öldürüldü.

Kaçak durumdaki 8 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin The Lancet'te yayımlanan Sinovac aşısına ilişkin Faz-3 çalışması dünyada ilk oldu
Koronavirüsle savaşını 222 gün sonra kazanan Züleyha hemşire işine döndü
Gönüllüler Faz-3 aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu
Bakan Koca: 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Benzer haberler

Haiti Devlet Başkanı Moise suikastının şüphelilerinden 11'i, zorla girdikleri Tayvan temsilciliğinde yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Moise suikastının şüphelilerinden 11'i, zorla girdikleri Tayvan temsilciliğinde yakalandı

Kolombiya, Haiti Devlet Başkanı Moise suikastı şüphelisi Kolombiyalıların eski asker olabileceğini açıkladı

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinden 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalı gözaltına alındı

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinden 4'ü öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinden 4'ü öldürüldü
Suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Devlet Başkanı Moise'nin ağır yaralanan eşi Martine Moise, ABD'ye nakledildi

Suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Devlet Başkanı Moise'nin ağır yaralanan eşi Martine Moise, ABD'ye nakledildi
Türkiye, Haiti Devlet Başkanı Moise'a düzenlenen suikastı en kuvvetli şekilde kınadı

Türkiye, Haiti Devlet Başkanı Moise'a düzenlenen suikastı en kuvvetli şekilde kınadı