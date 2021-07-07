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Dünya

Haiti Devlet Başkanı Moise evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. First Leydi Martine Moise de saldırıda yaralandı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 07.07.2021
Haiti Devlet Başkanı Moise evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

Port-Au-Prince

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Haiti Devlet Başkanlığı konutundan yapılan açıklamada, Moise, TSİ 05.00'te evinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Açıklamada, Moise'nin saldırıda hayatını kaybettiği, eşi Martine Moise'nin ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bir süredir siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Haiti'de Moise, şubat ayında gazetecilere yaptığı açıklamada "hayatına yönelik bir girişim olduğunu" olduğunu söylemişti.

Moise, "Kasım 2020'den bu yana yürütülen bir kumpasın tespit edildiğini" ve olayla ilgili 20 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.


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