Euro
10.25
Dolar
8.67
BIST 100
1,389.30
Altın
1,807.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu’da Gürgentepe İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Kur'an Kursu’nun açılış töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Etiyopya'nın kuzeyinde 5,5 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle Tigray, Afar ve Amhara eyaletlerinde 5,5 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Tufan Aktaş   | 07.07.2021
Etiyopya'nın kuzeyinde 5,5 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

İstanbul

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan açıklamaya göre, Tigray'da görülen ve komşu eyaletleri de etkileyen çatışmalardan ötürü, milyonlarca insan büyük bir gıda sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Tarım ürünlerinin yüzde 90'ının yağma, yangın ve yıkım nedeniyle toplanamadığının tahmin edildiği bölgede 17 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvanın yüzde 15'i yağmalandı veya kesildi.

Tigray, Amhara ve Afar'da Haziran 2021 itibarıyla 5,5 milyon insan yüksek seviyeli gıda güvensizliği yaşarken bunun 350 bini, kıtlıkla yüz yüze durumda bulunuyor.

FAO, bölgedeki insani krizin alarm verici seviyede olduğu uyarısında bulunurken yerel ekonominin de yıkıma uğradığına dikkati çekti.

- ABD'den süresiz ateşkes çağrısı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'le yaptığı telefon görüşmesinde tek taraflı ateşkes yerine Tigray'da müzakere edilmiş ve süresiz bir ateşkes çağrısı yaptı. Blinken, Tigray'daki Eritre kuvvetlerinin ve Amhara milislerinin de çekilmesini istedi.

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray'da tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 250 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Güney Kore'de Aralık 2020'den bu yana en fazla Kovid-19 vakası görüldü
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Gürsel: Delta varyantının VLP aşısına uyarlamasını yapacağız
IPA: Toplumun yüzde 85'nin aşılanmasıyla yüz yüze eğitimde risk belirgin şekilde azalacak
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Benzer haberler

Etiyopya'nın kuzeyinde 5,5 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Etiyopya'nın kuzeyinde 5,5 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

BM Genel Sekreteri Guterres, Tigray'daki durumdan 'derin endişe' duyuyor

BM'den Etiyopya hükümetine ülkedeki sorunların çözümü için kapsayıcı diyalog çağrısı

Türkiye, Etiyopya'nın ateşkes kararından memnun

Türkiye, Etiyopya'nın ateşkes kararından memnun
Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle 2,8 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle 2,8 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya
Etiyopya'da ayrılıkçı Tigray ve Amhara bölgelerini birbirine bağlayan tek köprü yıkıldı

Etiyopya'da ayrılıkçı Tigray ve Amhara bölgelerini birbirine bağlayan tek köprü yıkıldı