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Dünya, Libya

Hafter milisleri başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentin güneyindeki bölgelerden çekilirken "DEAŞ terör örgütüne benzer şekilde yerleşim bölgelerine mayınlar tuzakladığını" açıkladı.

Enes Canlı   | 22.05.2020
Hafter milisleri başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu

Ankara

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentin güneyindeki bölgelerden çekilirken "DEAŞ terör örgütüne benzer şekilde yerleşim bölgelerine mayınlar tuzakladığını" açıkladı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamada, ordunun milislerden arındırdığı başkentin güneyindeki yerleşim bölgelerinde Hafter milislerinin mayınlarla tuzaklama yaptığı paylaşıldı.

Mayınların bazılarının araçların geçişinde bazılarının da bir kişi yakınından geçtiğinde patlayacak şekilde tuzaklandığı aktarılan açıklamada, bölgede asker uzmanlar temizlik çalışmalarını tamamlayana ve ordudan gelecek ikinci bir açıklama yapılıncaya kadar evlerine dönmemeleri çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "DEAŞ'ın bir dönem Libya'da yoğun varlık gösterdiği Sirte kentinden çekilmek zorunda kaldığında Hafter milislerininkine benzer mayınlarla tuzaklama taktiğinin karşılarına çıktığını" paylaştı.

Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin paylaştığı görüntülerde, Selahaddin bölgesinde Hafter milislerinin geride bıraktığı çok sayıda mayın, patlayıcı malzeme, mühimmatın ordu mensupları tarafından ele geçirildiği görüldü.

Libya Ordusu, Hafter milislerine ait iki tankı imha etti

Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, gün içinde başkentin güneyindeki operasyonlarında Hafter milislerine ait iki tankı imha ettiklerini duyurdu. Açıklamada, başka detay verilmedi.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde çok sayıda askeri başarıya imza attı.

Hafter milislerini pazartesi günü ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerdeki farklı beldeleri milislerden arındırmaya devam etti.

Ordu birliklerinin bugün başkentin güneyindeki Selahaddin ve el-Meşru ekseninde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri aldıkları ve buradaki El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağladıkları bildirildi.

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