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İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da cenaze töreni düzenleniyor İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da cenaze töreni düzenleniyor
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Dünya

Haaretz: Heniyye suikastı Netanyahu'nun ana gündeminin esir takası olmadığını ortaya koydu

Haaretz gazetesinde yayımlanan makalede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın esir takası konusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ana gündeminde olmadığını ortaya koyduğu belirtildi.

Mustafa Deveci  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Haaretz: Heniyye suikastı Netanyahu'nun ana gündeminin esir takası olmadığını ortaya koydu

Ankara

Amos Harel imzalı makalede, Heniyye suikastının yanı sıra Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürülmesi ve İsrail yönetimince Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın öldürüldüğü iddiasının, bölgede yeni bir çalkantıya yol açtığı yorumu yapıldı.

İsrail'in İran, Hizbullah hareketi ve diğer bölgelerden gelebilecek misillemeye hazırlandığı ifade edilen makalede, bölgedeki mevcut gelişmeler göz önüne alındığında Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılma şansının neredeyse sıfır olduğuna işaret edildi.

Makalede, olası misillemelerin "birkaç gün" sürebileceği, İsrail'in ise bunlara karşı saldırıyla cevap vermesinin beklendiği kaydedildi.

Heniyye suikastının İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda yürütülen dolaylı müzakerelerin devam ettiği bir süreçte geldiğine dikkati çekilen makalede, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendi gündemi olduğu ve rehineleri eve getirmenin en önemli gündemi olmadığı açık." ifadesine yer verildi.

Netanyahu'nun "iki yüzlü" davrandığı yorumuna yer verilen makalede, İsrail Başbakanı'nın geçen hafta ABD'de esir ailelerine görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylediği ancak bu açıklamasından kısa süre sonra mutabakatı çıkmaza sokacak yeni şartlar sunduğuna işaret edildi.

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