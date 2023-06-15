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Dünya

Guterres sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelere uluslararası destek konusunda kararlı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelere uluslararası destek sağlanması konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Şerife Çetin  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Guterres sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelere uluslararası destek konusunda kararlı

New York

Guterres, New York'taki BM binasında düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin, "Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Türkiye, söz konusu sığınmacıların ülkelerine güvenli ve onurlu dönüşleri için uluslararası toplumun işbirliği göstermesi gerektiğini söylüyor. BM bu alanda ne yapabilir?" sorusunu yanıtladı.

BM Genel Sekreteri, sığınmacıların ülkelerine dönebilmeleri için öncelikle "zulme uğramayacaklarının" garanti edilmesi gerektiğini vurguladı.

BM'nin ülkelerdeki yetkililerle de bu konularda görüşmeler yürüttüğünü aktaran Guterres, sığınmacıların döndükleri toplumlara entegre edilmeleri için de uluslararası toplumun buna yönelik projeleri desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Guterres, "Sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelere uluslararası destek sağlama konusunda kararlıyız." diye konuştu.

"Avrupa etkili göç politikası oluşturmalı"

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesine de değinen Guterres, "Korkunç olaylar karşısında şoke oldum. İnsanların artık göçün kaçınılmaz olduğunu görmesi lazım." dedi.

Guterres, dünyanın da göçe ihtiyaç duyduğunu ancak göçün düzenli bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, "Eğer ülkeler göçün düzenli ve yasal bir şekilde gerçekleşmesi için olanaklar oluşturmazsa, göçmenler kaçakçıların eline düşer ve sonuç da Yunanistan kıyısında gördüğümüz gibi çok trajik olur." uyarısında bulundu.

Alabora olan tekneyle ilgili Guterres, "Sorun bir Yunan problemi değil, bir Avrupa problemi. Artık Avrupa'nın böyle olayların tekrarlanmaması için dayanışma halinde etkili bir göç politikası oluşturması gerekiyor." vurgusunda bulundu.


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