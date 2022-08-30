Dolar
18.18
Euro
18.22
Altın
1,724.26
ETH/USDT
1,494.90
BTC/USDT
19,716.00
BIST 100
3,164.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “30 Ağustos - Büyük Zafer’in 100. Yılı Özel Programı” düzenleniyor
logo
Dünya

Guterres, selden etkilenen Pakistan'a 'dayanışma ziyareti' düzenleyecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, sel nedeniyle 1000'i aşkın insanın öldüğü Pakistan'a 9 Eylül'de "dayanışma ziyareti"nde bulunacağı bildirildi.

Mehmet Alaca   | 30.08.2022
Guterres, selden etkilenen Pakistan'a 'dayanışma ziyareti' düzenleyecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Pakistan'daki selden etkilenen milyonlarca erkek, kadın ve çocuğun karşı karşıya olduğu trajik duruma değinirken, Guterres'in "gelecek hafta ülkeye dayanışma ziyareti" düzenleyeceğini söyledi.

Guterres'in 9 Eylül'de İslamabad'a varmasının ardından sel felaketinden en fazla etkilenen bölgelere giderek yerinden edilmiş ailelerle görüşmesi bekleniyor.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaklaşık 1200 insan hayatını kaybetti, milyonlarca kişi selden etkilendi.

BM ve Pakistan, muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen milyonlarca insan için 160 milyon dolar acil fona başvuracak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan mevkidaşı Çavuşoğlu'na 30 Ağustos ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hasmane tavırlarını radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO'ya meydan okumuştur
Eskişehir, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank TEKNOFEST KARADENİZ'de konuştu: Türkiye artık üreten ve ihraç eden olacak
Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardıma devam ediyor

Benzer haberler

Guterres, selden etkilenen Pakistan'a 'dayanışma ziyareti' düzenleyecek

Guterres, selden etkilenen Pakistan'a 'dayanışma ziyareti' düzenleyecek

Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardıma devam ediyor

Büyük Zafer'in 100. Yılı'nda Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Afganistan, ABD'siz ilk yılı geride bıraktı

Afganistan, ABD'siz ilk yılı geride bıraktı
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" törenle uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" törenle uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet