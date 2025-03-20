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Dünya

Guterres, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin gelişmelerden memnun

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yürüttüğü ateşkes sürecine ilişkin müzakerelerden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Guterres, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin gelişmelerden memnun

Ankara

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in ateşkes sürecine ilişkin son değerlendirmelerine yer verildi.

Guterres, Trump ve Putin'in, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kalmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Genel Sekreter, Trump ve Zelenskiy'nin, enerji üretim alanında kısmi bir ateşkes anlaşmasına varmasından da memnuniyet duyduğunun altını çizdi.

Bu adımları, gerilimi azaltmaya katkıda bulunacak "önemli güven artırıcı önlemler" olarak nitelendiren Guterres, "Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına alacak adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunun açılmasını umduğunu" ifade etti.

Ateşkesin Karadeniz'i de kapsayacak şekilde genişletilmesinin önemini vurgulayan Guterres, bu durumun, küresel gıda güvenliği ve tedarik zincirlerine çok önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Ateşkes görüşmeleri

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le 18 Mart'ta yaptığı görüşmede, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

Trump ayrıca, tam ve kapsamlı ateşkese giden yolda diğer müzakere başlıklarının ilgili heyetler arasında ele alınacağını kaydetmiş ve "doğru yolda ilerledikleri" mesajını vermişti.

Trump ve Zelenskiy'nin dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından, enerji üretim alanlarında kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldığı belirtilmişti.

Tarafların ilerleyen günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelerek ateşkesi Karadeniz'i de kapsayacak şekilde genişletilmesini ele alacağı duyurulmuştu.

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