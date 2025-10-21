Dolar
41.97
Euro
48.78
Altın
4,133.53
ETH/USDT
3,920.00
BTC/USDT
110,009.00
BIST 100
10,484.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Amerikalıların çoğu gelecek yıl sağlık hizmetlerinin daha pahalı olmasından endişe duyuyor

ABD'de yapılan ankete göre, ABD'li yetişkinlerin çoğu, gelecek yıl sağlık hizmetlerinin daha pahalı hale gelmesinden endişe duyuyor.

Bekir Aydoğan  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Amerikalıların çoğu gelecek yıl sağlık hizmetlerinin daha pahalı olmasından endişe duyuyor

Ankara

Associated Press (AP) ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi, 9-13 Ekim tarihlerinde 1289 yetişkinle yaptığı ankette, ABD’lilerin gelecek yıl sağlık harcamalarına ilişkin görüşlerine yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ankete göre, her 10 Amerikalıdan 6’sı, gelecek yıl sağlık harcamalarının artmasından “çok” veya “son derece” endişe duyuyor. Katılımcıların 4’te 1’i ise sağlık hizmetleri ya da ilaçlar için ödeme yapamama ve sağlık hizmetlerine erişememe konusunda "çok" veya "son derece" endişeli olduğunu belirtti.

Sadece her 10 kişiden 3’ü ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık hizmetleri konusundaki tutumunu onaylarken 10 kişiden 4’ü ise Demokratlara, sağlık hizmetlerini daha iyi yöneteceklerine dair güven duyduğunu belirtti.

Öte yandan, her 10 kişiden 8’i de sağlık hizmetinin kendileri için "son derece" veya "çok" önemli olduğu görüşünü paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'u tamamlandı
İletişim Başkanı Duran'dan, "Yeşil Vatan Seferberliği" paylaşımı

Benzer haberler

Çin'den AUKUS'un nükleer silahların yayılması riski taşıdığı uyarısı

Çin'den AUKUS'un nükleer silahların yayılması riski taşıdığı uyarısı

Amerikalıların çoğu gelecek yıl sağlık hizmetlerinin daha pahalı olmasından endişe duyuyor

Rusya: Putin ile Trump'ın Alaska'daki zirvede vardıkları uzlaşılara bağlı kalıyoruz

Rusya: Budapeşte'de planlanan zirve için yoğun hazırlık gerekiyor

Rusya: Budapeşte'de planlanan zirve için yoğun hazırlık gerekiyor
Afganistan-Pakistan krizinde çatışmadan ateşkese giden süreçte neler yaşandı?

Afganistan-Pakistan krizinde çatışmadan ateşkese giden süreçte neler yaşandı?
Suriye’de YPG/PYD’nin oyalama taktikleri: Entegrasyon süreci neden ilerlemiyor?

Suriye’de YPG/PYD’nin oyalama taktikleri: Entegrasyon süreci neden ilerlemiyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet