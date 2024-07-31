Dolar
33.12
Euro
35.90
Altın
2,449.52
ETH/USDT
3,264.80
BTC/USDT
65,289.00
BIST 100
10,638.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON- Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Beyazıt Meydanında protesto gerçekleşiyor. MFK Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve kaptanı Martin Chrien , UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor ile oynayacakları rövanş maçı öncesi Papara Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Guterres, İsrail'de gözaltında tutulan Filistinlilere işkencenin sorumlularının hesap vermesini istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail tarafından keyfi ve gizlice gözaltında tutulan Filistinlilere işkence ve kötü muameleden sorumlu kişilerin hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Guterres, İsrail'de gözaltında tutulan Filistinlilere işkencenin sorumlularının hesap vermesini istedi

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) Filistinli mahkumlara ilişkin açıkladığı rapora Guterres'in tepkisinin sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter bu rapor karşısında dehşet ve şoka girdi." değerlendirmesini yaptı.

Dujarric, "Guterres, raporda belgelenen işkence ve kötü muameleden sorumlu kişilerin hesap vermesinin kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki durum

İşgal altındaki Batı Şeria'daki durum hakkında da bilgi veren Dujarric, "İsrail güçleri ve yerleşimcilerin saldırıları Filistinlilerin hayatında yıkıcı etki göstermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiye göre, söz konusu saldırılar sonucunda 23-29 Temmuz tarihlerinde 6 Filistinlinin öldürüldüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu 80 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Siyasi şiddetin kınanması

BM Genel Sekreteri'nin eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında siyasi şiddeti kınadığı anımsatılarak, neden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı kınamadığının sorulması üzerine Dujarric, "Her bir olayla gerginliğin arttığını görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Karşılıklı olarak saldırıların sürdüğüne işaret eden Dujarric, bunu kimin başlattığını çözmek için çok geriye gitmek gerektiğini söyledi.

Dujarric, diğer taraftan yaptıkları itidal çağrılarının da fazla işe yaramadığına dikkati çekerek, üst düzey yetkililer ve sivillerin öldürülmeye devam edildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'İsrail, suikast ve gizli operasyonlarla bölgeyi kargaşaya sürüklemeye çalışıyor'
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü
Erzurum'da 3 mahallede etkili olan selde ev, ahır ve tarım arazisi zarar gördü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Sadavi ile görüştü
Bakan Fidan: Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda

Benzer haberler

Gazze'deki gazeteciler, İsrail'in meslektaşlarını öldürmesini protesto etti

Gazze'deki gazeteciler, İsrail'in meslektaşlarını öldürmesini protesto etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi’den Lübnan’a saldırı ve yeni suikast tehdidi

Netanyahu, İsrail'i "ileride zorlu günlerin beklediğini" söyledi

Guterres, İsrail'de gözaltında tutulan Filistinlilere işkencenin sorumlularının hesap vermesini istedi

Guterres, İsrail'de gözaltında tutulan Filistinlilere işkencenin sorumlularının hesap vermesini istedi
Guterres, tüm Orta Doğu'yu savaşa sokacak faaliyetlerden kaçınma çağrısı yaptı

Guterres, tüm Orta Doğu'yu savaşa sokacak faaliyetlerden kaçınma çağrısı yaptı
BMGK, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak

BMGK, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet