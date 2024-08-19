Guterres, Husilerin gözaltında tuttuğu BM personelinin "koşulsuz" serbest bırakılmasını istedi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki Husiler tarafından gözaltında tutulan BM personeli ve diğer kuruluşların üyelerinin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılmalarını talep etti.
New York
Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Husiler tarafından keyfi olarak gözaltında tutulan BM personeli ile sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası hükümet dışı örgütler, diplomatik misyon ve özel sektör gibi kuruluşların üyelerinin refahı konusunda derin endişe duymaya devam ettiğini ve bu kişilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalarını talep ettiğini bildirdi.
Genel Sekreter, gözaltına alınanların insan haklarına "tam saygı gösterilmesi", aileleri ve yasal temsilcileriyle iletişim kurabilmeleri gerektiğini yineledi.
Husilerin başkent Sana'daki BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin binasına zorla girmesini "şiddetle" kınayan Guterres, Husilerin ofisi bugün BM yetkililerine iade ettiği bilgisini paylaştı.
Guterres, şunları kaydetti:
"BM, durumun Yemen halkı üzerindeki etkisini ele almak için yorulmadan çalışıyor, ancak personelimizin güvenliği sağlanmalıdır. BM ve ortakları, görevlerini yerine getirirken asla hedef alınmamalı, tutuklanmamalı veya gözaltına alınmamalıdır."
Antonio Guterres ayrıca Yemen'de 18 milyondan fazla insanın yaşadığı gıda sıkıntısı, salgın hastalıklar, yerinden edilme ve çöken ekonomi gibi ciddi zorluklarla dikkati çekti.
Husilerin BM ofisine baskını
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 13 Ağustos'ta, Husilerin Sana'daki BM İnsan Hakları Ofisi'ne baskın düzenlediğini ve BM personelini gözaltına aldığını duyurmuştu.
Husilerden yapılan açıklamada ise "insani yardım kuruluşları kisvesi altında çalışan ABD-İsrail casus ağı üyelerinin" gözaltına alındığı öne sürülmüştü.
Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.