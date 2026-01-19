Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

Guterres, ABD'nin hesap verme kaygısı taşımadan hareket ettiğini söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin hesap verme kaygısı taşımadan hareket ettiğini belirtti.

Dilara Karataş  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Guterres, ABD'nin hesap verme kaygısı taşımadan hareket ettiğini söyledi

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin hesap verme kaygısı taşımadan hareket ettiğini belirterek, "ABD'nin mevcut politikasına bakıldığında, çok taraflı çözümlerin geçerli olmadığı ve önemli olanın ABD'nin gücünü ve etkisini kullanması yönünde açık bir kanaat görülüyor, bu da zaman zaman uluslararası hukuk normlarının önüne geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BBC Radio 4'te yayımlanan Today programına konuşan Guterres, Washington'ın politikalarına ve BM içindeki dinamiğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üye devletlerin eşitliği ilkesi dahil BM'nin kurucu ilkelerinin tehdit altında olduğunu söyleyen Guterres, büyük güçlerin uluslararası hukuka uyma konusunda isteksiz davrandıklarını dile getirdi.

"BM'nin yaptırım gücü yok, büyük güçlerin daha fazla kaldıraç gücü var." diyen Guterres, bu gücün kalıcı çözümler üretmek yerine geçici sonuçlar için kullanılıp kullanılmadığının sorgulanması gerektiğinin altını çizdi.

BM Güvenlik Konseyinin mevcut yapısının dünyayı temsil etmediğine ve etkisiz kaldığına dikkati çeken Guterres, daimi üyelerin veto yetkisini ulusal çıkarları doğrultusunda kullandıklarını söyledi.

Guterres, yapının reforme edilmesi, veto yetkilerinin sınırlandırılması ve Konseyin meşruiyetinin yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin hesap verme kaygısı taşımadan hareket ettiğini belirterek "Gerçekten de ABD'nin mevcut politikasına bakıldığında, çok taraflı çözümlerin geçerli olmadığı ve önemli olanın ABD'nin gücünü ve etkisini kullanması yönünde açık bir kanaat görülüyor, bu da zaman zaman uluslararası hukuk normlarının önüne geçiyor." dedi.

Bazı çevrelerin "hukukun gücü" yerine "gücün hukuku"nu savunduğuna işaret eden Guterres, "Güçlü olanla yüzleşmezsek daha iyi bir dünya kuramayız." görüşünü paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşıma ilişkin gözaltı sayısı 6'ya çıktı
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılışını yapacak
Ormanlar için bu yıl 118 milyon fidan üretilecek, yangınla mücadele filosu büyütülecek
FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nın üzerinden 12 yıl geçti
