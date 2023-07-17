Dolar
26.34
Euro
29.63
Altın
1,955.74
ETH/USDT
1,886.20
BTC/USDT
29,850.00
BIST 100
6,600.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük Valiliği’nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Guterres, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerindeki "sapmaya" işaret etti

Birleşmiş Milletler (GM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerinde "sapma" yaşandığını söyledi.

Mücahit Oktay  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Guterres, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerindeki "sapmaya" işaret etti

Birleşmiş Milletler

New York'taki BM Genel Merkezi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu'nda konuşan Guterres, "2015'te ülkeler, herkes için barış, refah ve onurun olduğu bir dünyayı ilerletmeye yönelik bir eylem planı olan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini oy birliğiyle kabul ettiler. Bugün, verilen bu söz tehlikede." dedi.

Guterres, 2030'a 7 yıldan az bir süre kala, söz konusu hedeflerin "sapmış durumda" olduğuna, ilerlemenin "yetersizliğine" vurgu yaptı.

BM Genel Sekreteri, hedeflerin yaklaşık üçte birinin durduğuna veya gerilediğine, açlık, cinsiyet eşitsizliği ve emisyon rakamlarındaki mevcut durumun kötülüğüne dikkati çekti.

Antonio Guterres, mevcut ilerleme ile 2030 yılına kadar "yaklaşık 600 milyon insanın hala aşırı yoksulluk içinde kalacağı" öngörüsünü paylaştı.

Kovid-19 salgını, çatışmaların yaygınlaşması ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaş gibi etkenlerin 2030 hedeflerini olumsuz etkilediğini ifade eden Guterres, "Ama açık konuşalım: dünyamız bu ayaklanmalardan çok önce yolundan sapmıştı." diye konuştu.

G20 üyesi ülkelere çağrıda bulundu

Birçok ülkenin yaşadığı finansal sıkıntılara değinen BM Genel Sekreteri Guterres, Kovid-19 salgını öncesi 2,5 trilyon dolar olan 2030 hedefleri yıllık finansman açığının 4,2 trilyon dolara yükseldiğinin altını çizdi.

Dünya genelinde 52 ülkenin "temerrüde düşmüş veya düşmek üzere" olduğunu belirten Guterres, "2027 ve 2030 yılına kadar yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmak için iddialı ulusal taahhütlere ve müdahalelere ihtiyacımız var." dedi.

G20 üyesi ülkelere seslenen BM Genel Sekreteri, gelişmekte olan ekonomilere acil yardım sağlamak için hemen harekete geçebilmesi gerektiğini söyleyerek sürdürülebilir kalkınma ve iklim eylemi yatırımları için yılda 500 milyar dolarlık teşvik paketi önerdi.

Guterres, yıl sonuna kadar "doğru yönde anlamlı adımlar atılması" ihtiyacına vurgu yaptığı konuşmasında, gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı konusundaki taahhütlerini yerine getirmesini, söz verilen 100 milyar doların bu yıl teslim edilmesini istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
"Fay kırıklarının ve fay hatlarının geçtiği yerlerde asla yapı olmayacak"
HSK'nin adli ve idari yargı ana kararnamesi tamamlandı
Van Gölü kıyısına inşa edilen millet bahçesi açıldı

Benzer haberler

Guterres, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerindeki "sapmaya" işaret etti

Guterres, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerindeki "sapmaya" işaret etti

Zelenskiy'e göre, Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda BM Genel Sekreteri'nin de çalışmasına ihtiyaç var

Depremden etkilenen Hatay'da işletmelere hibe desteği

Türkiye'den BM'de uluslararası topluma Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerinin önlenmesi çağrısı

Türkiye'den BM'de uluslararası topluma Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerinin önlenmesi çağrısı
Terör örgütü PKK/YPG Irak ve Suriye'de çocukları silahlı çatışmaya zorlamaya devam ediyor

Terör örgütü PKK/YPG Irak ve Suriye'de çocukları silahlı çatışmaya zorlamaya devam ediyor
Lavrov, Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın Rusya ile ilgili kısmının uygulanmadığını söyledi

Lavrov, Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın Rusya ile ilgili kısmının uygulanmadığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet