BM Raportörü Albanese, yaptırımların siyasi olarak kullanıldığında tehlikeli olduğunu belirtti
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yaptırım listesine aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, yaptırımların siyasi olarak kullanıldığında "zararlı ve tehlikeli" olduğunu belirtti.
Roma
İtalya'nın başkenti Roma'da Associated Press'e (AP) konuşan Albanese, Washington yönetiminin yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
- BM'den, ABD'nin Özel Raportör Albanese'yi yaptırım listesine dahil etmesine tepki
- ABD, BM Özel Raportörü Albanese'nin görevine son verilmesi talebini yineledi
- ABD, İsrail’e karşı tutumu gerekçesiyle BM Özel Raportörü Albanese’yi yaptırım listesine dahil etti
Albanese, ABD'nin yaptırım uyguladığı kişilerin yer aldığı listede bulunmanın "çok ciddi" olduğunu vurgulayarak, yaptırımların siyasi olarak kullanıldığında "zararlı ve tehlikeli" olduğunu ifade etti.
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Yaptırımların kendisine zarar vereceğini söyleyen Albanese, "Ne yapabilirim? Her şeyi iyi niyetle yaptım ve adalete bağlılığımın kişisel çıkarlarımdan daha önemli olduğunu biliyorum." dedi.
Albanese, Gazze'de açlıkla mücadele edenlerin durumuna ilişkin olarak da Filistin halkının başına gelenleri anlatacak kelimelerin kalmadığının altını çizdi.
ABD'den yaptırım kararı
Washington, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Albanese'in görevine son verilmesini talep etmişti.
ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden, 1 Temmuz'da, söz konusu talebe ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Albanese'in son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığı öne sürülerek, kınanması ve görevden alınması istenmişti.
Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM'nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 9 Temmuz'da BM Filistin Özel Raportörü Albanese'in, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.
BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Komitesi 10 Temmuz'da, ABD'nin Albanese'e yaptırım uygulama kararını şiddetle kınamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.