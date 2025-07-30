Dolar
40.57
Euro
46.98
Altın
3,329.89
ETH/USDT
3,819.80
BTC/USDT
118,326.00
BIST 100
10,492.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunuldu. Hawaii sahilinden yayındayız. VİDEO GRAFİK - Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - VTR
logo
Dünya

BM Raportörü Albanese, yaptırımların siyasi olarak kullanıldığında tehlikeli olduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yaptırım listesine aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, yaptırımların siyasi olarak kullanıldığında "zararlı ve tehlikeli" olduğunu belirtti.

Damla Delialioğlu  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
BM Raportörü Albanese, yaptırımların siyasi olarak kullanıldığında tehlikeli olduğunu belirtti Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma

İtalya'nın başkenti Roma'da Associated Press'e (AP) konuşan Albanese, Washington yönetiminin yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albanese, ABD'nin yaptırım uyguladığı kişilerin yer aldığı listede bulunmanın "çok ciddi" olduğunu vurgulayarak, yaptırımların siyasi olarak kullanıldığında "zararlı ve tehlikeli" olduğunu ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaptırımların kendisine zarar vereceğini söyleyen Albanese, "Ne yapabilirim? Her şeyi iyi niyetle yaptım ve adalete bağlılığımın kişisel çıkarlarımdan daha önemli olduğunu biliyorum." dedi.

Albanese, Gazze'de açlıkla mücadele edenlerin durumuna ilişkin olarak da Filistin halkının başına gelenleri anlatacak kelimelerin kalmadığının altını çizdi.

ABD'den yaptırım kararı

Washington, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Albanese'in görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden, 1 Temmuz'da, söz konusu talebe ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Albanese'in son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığı öne sürülerek, kınanması ve görevden alınması istenmişti.

Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM'nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 9 Temmuz'da BM Filistin Özel Raportörü Albanese'in, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Komitesi 10 Temmuz'da, ABD'nin Albanese'e yaptırım uygulama kararını şiddetle kınamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 773 kişi yakalandı
Orman yangınlarında 132 bağımsız birimde ağır hasar tespit edildi
Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangınına müdahale 5. gününde sürüyor
FETÖ'nün finans ve mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

BM Raportörü Albanese, yaptırımların siyasi olarak kullanıldığında tehlikeli olduğunu belirtti

BM Raportörü Albanese, yaptırımların siyasi olarak kullanıldığında tehlikeli olduğunu belirtti

ABD'li Senatör Welch: Gazze'de on binlerce masum insanın ölümü tarihimizin bir parçası olacak

Girit'e gelen İsrailli turistler, İsrail saldırılarının protesto edildiği eylemle karşılandı

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Netanyahu'nun iki devletli çözümü reddetmesinin yanlış olduğunu söyledi

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Netanyahu'nun iki devletli çözümü reddetmesinin yanlış olduğunu söyledi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım uluslararası düzende kara bir lekedir

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım uluslararası düzende kara bir lekedir
Guterres: Gazze'ye damlaya damlaya ulaşan yardımın artık sel gibi akması gerekiyor

Guterres: Gazze'ye damlaya damlaya ulaşan yardımın artık sel gibi akması gerekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet