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Dünya

Gürcü halkı yerel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gitti

Gürcistan'da seçmenler, 20 belediye başkanını belirlemek için yerel seçimlerin ikinci turunda oy kullanmaya başladı.

Davit Kachkachishvili   | 30.10.2021
Gürcü halkı yerel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gitti

Tiflis

Seçmenler, yerel saatle 08.00'den itibaren yerel seçimlerin ikinci turunda sandık başına gitti.

Seçimlerde, başkent Tiflis dahil ülkenin en büyük şehirlerde genel olarak iktidardaki Gürcü Hayali partisi ve ana muhalefet Birleşik Ulusal Hareketinin belediye başkan adayları yarışıyor.

Sandıkların 20.00'de kapanacağı ülkede, ilk sonuçlar gece saatlerinde açıklanacak.

Yerel seçimler

Gürcistan'da 64 belediye başkanının belirlenmesi için yerel seçimlerin ilk turu, 2 Ekim'de düzenlenmişti.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi sonuçlara göre, Gürcü Hayali Partisi yüzde 46,74 oyla ilk sırada, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurucusu olduğu muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareketi ise yüzde 30,67 oyla ikinci sırada yer almıştı.

Seçim Komisyonu, başkent Tiflis de dahil toplam 20 belediyede hiçbir belediye başkan adayının yüzde 50 barajını geçemediğini açıklamış ve bu belediye başkanlıkları için ikinci tura gidileceğini duyurmuştu.

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