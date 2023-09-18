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Dünya

Gürcistan'da hükümet, Cumhurbaşkanı Zurabişvili hakkında azil süreci başlattı

Gürcistan hükümetinin, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili hakkında azil sürecini başlatmak üzere Anayasa Mahkemesine başvuru yaptığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Gürcistan'da hükümet, Cumhurbaşkanı Zurabişvili hakkında azil süreci başlattı

Tiflis

Gürcistan Anayasa Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili hakkında azil sürecini başlatmak için milletvekillerinin mahkemeye başvuru yaptığı belirtildi.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı ve milletvekilli İrakli Kobakhidze ile Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili başta olmak üzere toplam 80 milletvekillinin imzaladığı dilekçenin, Anayasa Mahkemesi tarafından inceleneceği kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dava, Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna devredildi. O da konuyu değerlendirecek ve sonucunu bir ay içinde parlamentoya sunacak."

Cumhurbaşkanı hakkında azil sürecinin başlatılması

Gürcü Hayali Partisi Başkanı Kobakhidze, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin ağustosun sonunda Avrupa ülkelerine başlattığı ziyaret programına tepki göstermişti.

Ülkede parlamenter sistemin olduğuna dikkati çeken Kobakhidze, anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın hükümetle koordineli çalışmadan dış politika yürütme hakkına sahip bulunmadığını belirtmişti.

Zurabişvili'nin sadece kendi kararına göre Avrupa'da görüşmeler yapmaya gittiğini savunan Kobakhidze, anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle cumhurbaşkanına yönelik azil süreci için harekete geçtiklerini bildirmişti.

Anayasaya göre Gürcistan Cumhurbaşkanı'na yönelik azil sürecinin başlatılması için 150 kişilik parlamentoda 50 milletvekilinin imzası, sürecin tamamlanması için de 100 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Buna göre, parlamentoda sadece 84 koltuğa sahip iktidar partisi Gürcü Hayali'nin muhalefet partilerinden destek alması gerekecek.

Hiçbir yere gitmiyorum

Cumhurbaşkanı Zurabişvili ise 7 Eylül'de, kendisi hakkında azil sürecini başlatmak üzere harekete geçen hükümete tepki göstererek, "Hiçbir yere gitmiyorum. Herkesin, benim istifa etmem hayalini unutması gerektiğini düşünüyorum." demişti.

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