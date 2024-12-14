Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Tiflis'te devam eden AB yanlısı gösterilere katıldı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, başkent Tiflis'te devam Avrupa Birliği (AB) yanlısı gösterilere katılarak eylemcilerle ile bir araya geldi.
Tiflis
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından ülkenin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasının 4 yıllığına askıya alınmasına karşı gösteriler 17. gününde devam ediyor.
Tiflis'te akşam saatlerinde tekrar toplanan göstericiler, hükümetin kararına bir kez daha tepki gösterdi.
AB ile ilgili karardan dolayı hükümete tepkili Cumhurbaşkanı Zurabişvili de parlamento binasının önündeki gösteriye katıldı.
Burada toplanan göstericilere hitap eden Zurabişvili, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını kabul etmediğini hatırlatarak seçimlerin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetti.
Zurabişvili, ülkesinde huzur ve barışın sürdürülmesi için yeni seçimlerin yapılmasının şart olduğunu savundu.
Öte yandan Tiflis Belediyesi, yılbaşı kutlamaları kapsamında parlamentonun önünde kurulan Noel ağacının aydınlatılması törenini güvenlik gerekçesiyle iptal etti.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: AB üyesi olmamız için her şeyi yapacağız
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin gösterdiği aday Mikheil Kavelaşvili'nin bugün ülkenin 6. cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatan Kobakhidze, yeni cumhurbaşkanıyla AB ile entegrasyon konusunda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Gürcistan'ın 2030'da AB üyeliği için hazır olacağını ifade eden Kobakhidze şunları kaydetti:
"Taviz verilemez konular egemenliğimiz, bağımsızlığımız, toprak bütünlüğümüzdür. Geriye kalan her şey elbette tartışma konusudur. Kırmızı çizgilerimiz var ama aynı zamanda Gürcistan'ın eninde sonunda Avrupa Birliği'ne üye olması için her şeyi yapmaya hazırız."
Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı
Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.
Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.
Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.
Gürcistan'ın kararına tepkiler
ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.
AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.
Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.