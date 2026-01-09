Dolar
43.14
Euro
50.27
Altın
4,472.77
ETH/USDT
3,095.80
BTC/USDT
90,440.00
BIST 100
12,150.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore'de sıkıyönetim davasında yargılanan eski Devlet Başkanı Yoon son duruşmasına katıldı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Aralık 2024'ten bu yana yargılandığı sıkıyönetim davasının son duruşması görüldü.

Damla Delialioğlu  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Güney Kore'de sıkıyönetim davasında yargılanan eski Devlet Başkanı Yoon son duruşmasına katıldı

Ankara

Yonhap ajansının haberine göre, Aralık 2024'te sıkıyönetim ilan etmesinin ardından görevden alınan Yoon'un Şubat 2025'te başlayan dava sürecinde son beyanlar sunuldu.

Yerel saatle 09.20 sularında Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde başlayan duruşma, Yoon'un yanı sıra sıkıyönetim sürecine dahil olmakla suçlanan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, eski Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve diğer beş sanığın da son duruşması olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibinin, Yoon'un davasında idam cezası veya müebbet hapis cezalarından birini talep etmesi bekleniyor.

Hukuk kaynakları, mahkemenin hükmünü şubat başlarında açıklayacağını öngörüyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 58 zanlı adliyede
Ankara'da 11 ilçe su kesintisi yaşıyor
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz: 1 Nisan Anlaşması'nın nihayet uygulandığını görmek umut verici
Deniz ticareti 2025'i rekorla tamamladı
Mehmetçiğin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Güney Kore'de sıkıyönetim davasında yargılanan eski Devlet Başkanı Yoon son duruşmasına katıldı

Güney Kore'de sıkıyönetim davasında yargılanan eski Devlet Başkanı Yoon son duruşmasına katıldı

Çin ve Güney Kore, ilişkilerde yeni sayfa açma arayışında

Güney Kore'de nüfusun 5'te 1'inden fazlası 65 yaş üstü

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
Güney Kore, ABD keşif filosunun kapatılmasıyla "ortak savunma duruşunun" etkilenmemesini istiyor

Güney Kore, ABD keşif filosunun kapatılmasıyla "ortak savunma duruşunun" etkilenmemesini istiyor
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un tutukluluğu Kuzey Kore'ye İHA gönderdiği gerekçesiyle 6 ay uzatıldı

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un tutukluluğu Kuzey Kore'ye İHA gönderdiği gerekçesiyle 6 ay uzatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet