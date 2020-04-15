Euro
7.49
Dolar
6.84
BIST 100
98,697.66
Altın
1,713.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Güney Kore'de sıkı hijyen kuralları altında genel seçim düzenleniyor

Güney Kore'de seçmenler, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sıkı hijyen kuralları altında genel seçim için sandık başına gitti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 15.04.2020
Güney Kore'de sıkı hijyen kuralları altında genel seçim düzenleniyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında genel seçim düzenleyen ilk büyük ülke oldu. 

Yaklaşık 44 milyon seçmenin bulunduğu Güney Kore'de, genel seçime katılımın yüzde 60'ın üzerinde olması bekleniyor.

Güney Kore Ulusal Meclisindeki 300 sandalye için en güçlüleri olarak görülen iktidardaki Demokratik Parti ve ana muhalefetteki Birleşik Gelecek Partisi dahil 35 partinin adayları yarışıyor.

Seçim sürecinde ülkedeki tartışmalara, başta hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi olmak üzere ekonomi ve devlet başkanı yardımcılarının adlarının geçtiği yolsuzluk skandalları damgasını vurmuştu.

Seçmenlere sıkı hijyen kuralları uygulanıyor

Güney Kore'de, maske takmaları ve 1 metre arayla sırada beklemeleri istenen seçmenlerin, oy kullanacakları binalara girişte ateşleri ölçülüyor. Ateşi 37,5'un üzerinde çıkanlar, ayrı bir kabinde oylarını kullandıktan sonra virüs testine gönderiliyor.

Enfeksiyon ihtimalini asgariye indirmek amacıyla oylarını kullanırken plastik eldiven takmaları ve el dezenfektanı kullanmaları istenen seçmenlerin kimlikleri, parmak izinden değil özel cihazlarla kontrol ediliyor. Seçmenler tarama sırasında maskelerini çıkarıyor.

Seçmenlere, "konuşurken maskelerini çıkarmamaları ve seçimden önce dezenfekte edilen oy verme merkezlerine çocuklarını getirmemeleri" tavsiye ediliyor.

Güney Kore'nin bu seçimi salgının daha da yayılmasına yol açmadan başarması, dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

3 gün üst üste 30'dan az yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Bu arada Güney Kore'de üç gün üst üste 30'dan az yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği açıklandı.

Salgının yayılmasını önlemek için sıkı sosyal mesafe düzenlemesinin 4. haftasına girdiği ülkede, toplam vaka sayısı 10 bin 591. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de sıkı hijyen kuralları altında genel seçim düzenleniyor
Kistik fibrozis hastalarına koronavirüs uyarısı
Almanya’da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 3 bin 495'e yükseldi
ABD Hazine Bakanlığı hava yolu şirketleriyle 'Kovid-19 yardımında' anlaştı
Apple’dan salgınla mücadelede hareketliliği ölçen veri sitesi

Benzer haberler

Güney Kore'de sıkı hijyen kuralları altında genel seçim düzenleniyor

Güney Kore'de sıkı hijyen kuralları altında genel seçim düzenleniyor

ABD Hazine Bakanlığı hava yolu şirketleriyle 'Kovid-19 yardımında' anlaştı

Apple’dan salgınla mücadelede hareketliliği ölçen veri sitesi

Tarım danışmanlarının işletme ziyaretlerine Kovid-19 esnekliği getirildi

Tarım danışmanlarının işletme ziyaretlerine Kovid-19 esnekliği getirildi
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı
Trump ve Macron telefonda Kovid-19'u görüştü

Trump ve Macron telefonda Kovid-19'u görüştü