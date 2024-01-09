Dolar
29.94
Euro
32.79
Altın
2,033.94
ETH/USDT
2,289.70
BTC/USDT
46,544.00
BIST 100
7,794.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos için Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde imza töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Güney Kore'de köpek etinin ticaret ve tüketimini yasaklayan tasarı Ulusal Meclisten geçti

Güney Kore'de köpek etinin ticaret ve tüketiminin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı, Ulusal Mecliste onaylandı.

Dilara Karataş  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Güney Kore'de köpek etinin ticaret ve tüketimini yasaklayan tasarı Ulusal Meclisten geçti

Ankara

Yonhap'ın haberine göre eti için köpek yetiştirilmesi, kesilmesi, dağıtılması ve satılmasını yasaklayan tasarı 208 lehte ve 2 çekimser oyla kabul edildi.

Tasarının yasalaşması halinde 2027'de yürürlüğe girmesi planlanırken yasayı ihlal edenlere en fazla 2 yıl hapis cezası ya da yaklaşık 23 bin dolar para cezası verilebilecek.

Tasarıda, köpek eti endüstrisinde çalışan kişilerin iş değiştirmeleri için sübvansiyon sağlanması da yer alıyor.

Hükümet verilerine göre, Güney Kore'de yaklaşık 1150 köpek çiftliği, 34 kasap, 219 distribütör ve köpek etiyle yapılan yiyecekleri satan yaklaşık 1600 restoran bulunuyor.

Güney Kore'de yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 90'ından fazlası köpek eti yemeyi düşünmediğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, valilere seslendi: Ziyaret ettiğiniz bir eve sadece siz değil devletimiz gitmiş oluyor
Tekirdağ'da kar etkili oluyor
Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi
Turizm sektörü 2024'e yarıyıl tatili rezervasyonlarıyla hızlı başladı
Aydın'da viyadük için açılan temel çukuruna düşen otomobildeki 3 kişi öldü

Benzer haberler

Güney Kore'de köpek etinin ticaret ve tüketimini yasaklayan tasarı Ulusal Meclisten geçti

Güney Kore'de köpek etinin ticaret ve tüketimini yasaklayan tasarı Ulusal Meclisten geçti

Güney Korelilerin yüzde 90'ından fazlası köpek eti yemek istemiyor

Güney Kore, Kuzey'in yaklaşık 90 top mermisi ateşlediğini duyurdu

Güney ile Kuzey Kore arasındaki "bitmeyen savaş"

Güney ile Kuzey Kore arasındaki "bitmeyen savaş"
Güney Kore'de 2023'ün, kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu açıklandı

Güney Kore'de 2023'ün, kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu açıklandı
Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı

Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet