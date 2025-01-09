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Dünya

Güney Kore'de 2024'ün, kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu açıklandı

Güney Kore'de yıllık ortalama sıcaklığın 14,5 dereceye ulaşmasıyla 2024 yılının, ülkede kayıtlara geçen "en sıcak yıl" olduğu bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Güney Kore'de 2024'ün, kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu açıklandı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), 2024'teki sıcaklık ortalamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore'de 2024'te ölçülen yıllık ortalama sıcaklığın, 2023'teki 13,7 derecelik rekoru geride bırakarak 14,5 dereceye ulaştığı belirtilen açıklamada, 2024'ün ülkede kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu artışın sebebi olarak ise artan deniz yüzeyi sıcaklıkları gösterildi.

Güney Kore'de 13,7 derece olarak açıklanan yıllık ortalama sıcaklıkla 2023 en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti.

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