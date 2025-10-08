Dolar
Dünya

Güney Kore ve Çin, ekim sonundaki APEC Zirvesi'nde ikili ilişkileri geliştirmede anlaştı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Çinli mevkidaşı Vang Yi, ekim sonunda düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi vesilesiyle ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri ilerletmek için çaba gösterme konusunda mutabık kaldı.

Emirhan Demir  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Ankara

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cho ve Vang'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "(Taraflar) Gyeongju'da düzenlenecek APEC Zirvesi vesilesiyle Güney Kore-Çin, ilişkilerinin geliştirilmesinde yeni bir dönüm noktasına gelinmesi için çaba gösterme konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Tarafların Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in zirveye olası katılımını da konuştuğu kaydedildi.

Görüşmede Cho'nun ayrıca Kuzey Kore-Çin ilişkilerinin Kore Yarımadası'nın nükleersizleştirilmesine katkı sağlayacak şekilde evrilmesini umduğunu söylediği aktarıldı.

Bu yıl Güney Kore'nin ev sahipliği yapacağı APEC Zirvesi 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Gyeongju kentinde düzenlenecek.

Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada da Çin Başbakanı Li Çiang'ın, Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisinin 80. kuruluş yılı kutlamasına katılmak üzere ülkeyi ziyaret edeceği duyurulmuştu.

