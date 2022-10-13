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Dünya

Güney Kore, Kuzey'e karşı koymak için 'çeşitli seçeneklerin' masada olduğunu açıkladı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığın genişletilmesi konusunda "çeşitli seçeneklerin" masada olduğunu söyledi.

Mehmet Alaca   | 13.10.2022
Güney Kore, Kuzey'e karşı koymak için 'çeşitli seçeneklerin' masada olduğunu açıkladı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Kuzey Kore'nin son dönemde yaptığı füze denemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığın genişletilmesi konusunda çeşitli seçeneklerin masada olduğunu ifade eden Yoon, "Geçenlerde söylediğim gibi, caydırıcılığın genişletilmesi konusunda ulusumuz ve ABD'de farklı görüşler var. Bu yüzden onları dikkatle dinliyorum ve çeşitli seçenekleri dikkatle inceliyorum." dedi.

Yoon'un açıklamaları, Pyongyang'ın dün iki uzun menzilli stratejik seyir füzesini test ettiğini doğrulamasının ardından geldi.

Kuzey'in füze denemeleri gerilimi artırıyor

Pyongyang'ın son dönemde yaptığı füze denemeleri, bölgede gerilimi tırmandırıyor.

Kuzey Kore, daha önce yaptığı açıklamada da son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü.

Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore 6 Ekim'de Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi'nin bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.

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