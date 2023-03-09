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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nda muhtarlar ve STK temsilcileri bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Dünya

Güney Kore, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore tarafından denize doğru fırlatılan kısa menzilli bir balistik füze tespit ettiğini duyurdu.

Murat Karadağ  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Güney Kore, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu

Ankara

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore tarafından denize doğru fırlatılan kısa menzilli bir balistik füze tespit ettiğini duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğu sahillerine yakın sulara düşen balistik füze, Kuzey Kore'nin Nampo kentinden fırlatıldı.

Açıklamada, kısa menzilli olduğu belirtilen füzenin menziline ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkesinin füze denemelerinin ABD tarafından engellenmesinin savaş ilanı sayılacağını bildirmişti.

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