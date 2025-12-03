Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den, Yoon döneminde tırmanan gerilim için Kuzey'den özür dileme sinyali
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, görevden alınan selefi Yoon Suk Yeol’un 2024 sonunda sıkıyönetim ilanı öncesi Kuzey Kore ile askeri gerilimi kasten artırdığı iddiaları nedeniyle Pyongyang'dan özür dilenmesi gerektiğini söyledi.
Lee, nisan ayında Yoon'un görevden alınmasının ardından yapılan erken seçimde iktidara gelmesinin birinci yılında düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore ile ilişkileri "onarma niyetini" vurguladı.
Kuzey Kore ile gerilim yaratmak amacıyla insansız hava aracı (İHA) gönderme talimatı vermek suçlamasıyla eski Devlet Başkanı Yoon ve iki üst düzey savunma yetkilisi hakkında iddianame hazırlandığı sorulan Lee, iddialara dair "Özür dilememiz gerektiğini düşünüyorum fakat bunun beni 'Kuzey Kore yanlısı' göstermek için kullanılmasından ya da siyasi kutuplaşmayı tırmandırmasından endişe ediyorum." dedi.
Kuzey Kore, Ekim 2024'te Güney Kore'nin üç kez Pyongyang üzerine propaganda broşürü bırakan İHA'lar uçurduğunu iddia etmişti. Seul bu iddiaları teyit etmemişti.
Lee, dün yaptığı açıklamada ise Koreler arası birleşmenin gerekliliğini vurgulayarak Kuzey Kore ile iletişim kanallarının yeniden kurulması mesajı vermişti.
Güney Kore'nin "nükleer silah niyeti yok"
Nükleer caydırıcılık politikaları sorulan Lee, Güney Kore’nin "nükleer silah edinme niyeti olmadığını" dile getirdi.
Lee, uranyum zenginleştirme, kullanılmış yakıtın yeniden işlenmesi ya da nükleer güçle çalışan denizaltı üretmenin nükleer silah geliştirme anlamına gelmediğini vurguladı.
Güney Kore'nin savunma bütçesinin Kuzey Kore'nin yıllık gayri safi yurt içi hasılasını (GSYH) aştığını ve Güney Kore ordusunun dünyanın en güçlü ilk beş ordusu arasında olduğunu savundu.
Lee, ayrıca, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan Güney Kore vatandaşlarıyla ilgili soruya ise "bu konudan habersiz olduğu" yanıtını verdi.
Koreler arası ilişkiler ince çizgide seyrediyor
Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar vermeyi sürdürüyor.
Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle propaganda faaliyetini durdururken kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt vermişti.
Öte yandan, Güney Kore, sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" ağustos başında kaldırırken Kuzey Kore bu adıma uymamıştı.
Pyongyang yönetimi, bu hoparlörleri kaldırma niyeti olmadığını ifade ederken Güney Kore ile ilişkileri düzeltme konusunda olumsuz tavır sergiliyor.