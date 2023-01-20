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Dünya, Koronavirüs

Güney Kore’de çoğu kapalı mekanda maske takma zorunluluğu 30 Ocak’tan itibaren kaldırılıyor

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, 30 Ocak itibarıyla çoğu kapalı alanda maske takma zorunluluğunu kaldıracaklarını bildirdi.

Şeyma Uzundere   | 20.01.2023
Güney Kore’de çoğu kapalı mekanda maske takma zorunluluğu 30 Ocak’tan itibaren kaldırılıyor

Ankara

Yonhap’ın haberine göre, maske takma zorunluluğu hastaneler, eczaneler ve toplu taşıma araçları dışında kalan kapalı mekanlarda ocak sonu itibarıyla kaldırılıyor.

Hükümet, günlük vaka sayısı ile Kovid-19 kaynaklı ölümlerin azalması ve aşılanma oranının artmasının ardından Kovid-19 tedbirlerini gevşetti.

Başbakan Han Duck-soo, virüsle mücadele toplantısında, 30 Ocak'tan sonra çoğu kapalı alanda maske takmanın zorunlu olmayacağını belirtti.

Bugüne kadar 29 milyondan fazla Kovid-19 vakasının kaydedildiği Güney Kore’de, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini aştı.

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