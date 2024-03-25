Güney Afrika'da dünya genelinden binlerce kişi Gazze için 41 kilometre yürüdü
Dünya genelinden binlerce kişi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde, Gazze'de ateşkes çağrısıyla 41 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.
Johannesburg
Ulusal basında yer alan haberlere göre, kiliseler ve Hristiyan cemaatinin çağrısıyla, 20 ülke ve 160 şehirden binlerce kişi, "Gazze'de Ateşkes için Hac Yolcuğu" temalı Filistin'le dayanışma etkinliği için Cape Town'da bir araya geldi.
Paskalya haftası öncesi Hristiyan dini motifleriyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Gazze şeridinin uzunluğunu temsilen 41 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi.
Cape Town'un güneyindeki Simon's Town kasabasından başlayan yürüyüş, Cape Town şehir merkezinde sona erdi.
Filistin bayraklarıyla donanmış binlerce kişi, yürüyüş boyunca Gazze'de ateşkes çağrısında bulunarak, Filistinliler için dualar etti.
Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen şiir ve müzik dinletisinde, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı.
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