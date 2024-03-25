Dolar
32.15
Euro
34.79
Altın
2,164.84
ETH/USDT
3,450.40
BTC/USDT
67,067.00
BIST 100
9,176.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bolu’da D-100 Karayolu Gölyüzü Kavşağı’ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Güney Afrika'da dünya genelinden binlerce kişi Gazze için 41 kilometre yürüdü

Dünya genelinden binlerce kişi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde, Gazze'de ateşkes çağrısıyla 41 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Murat Özgür Güvendik  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Güney Afrika'da dünya genelinden binlerce kişi Gazze için 41 kilometre yürüdü

Johannesburg

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kiliseler ve Hristiyan cemaatinin çağrısıyla, 20 ülke ve 160 şehirden binlerce kişi, "Gazze'de Ateşkes için Hac Yolcuğu" temalı Filistin'le dayanışma etkinliği için Cape Town'da bir araya geldi.

Paskalya haftası öncesi Hristiyan dini motifleriyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Gazze şeridinin uzunluğunu temsilen 41 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi.

Cape Town'un güneyindeki Simon's Town kasabasından başlayan yürüyüş, Cape Town şehir merkezinde sona erdi.

Filistin bayraklarıyla donanmış binlerce kişi, yürüyüş boyunca Gazze'de ateşkes çağrısında bulunarak, Filistinliler için dualar etti.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen şiir ve müzik dinletisinde, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında anılıyor
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre verildi
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belirlendi
Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş'taki "Muhsin Dağı"nda anıldı

Benzer haberler

Güney Afrika'da dünya genelinden binlerce kişi Gazze için 41 kilometre yürüdü

Güney Afrika'da dünya genelinden binlerce kişi Gazze için 41 kilometre yürüdü

British Museum, İsrail'le işbirliği bulunan bp'nin sponsorluğu nedeniyle protesto edildi

İsrail, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi çevresine ve farklı bölgelere saldırılar düzenledi

İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız

İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız
Protestocular, Gazze için New York'un ünlü Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerini kapattı

Protestocular, Gazze için New York'un ünlü Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerini kapattı
İsrail, Gazze'de alıkonan 24 çocuğu, ülkenin kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi'nde tutuyor

İsrail, Gazze'de alıkonan 24 çocuğu, ülkenin kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi'nde tutuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet