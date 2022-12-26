Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 15'e çıktı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde cumartesi bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Johannesburg
Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, kazada yaralanan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 15'e çıktığını söyledi.
Phaahla, ölenlerden 3'ünün, patlamanın şiddetiyle hasar oluşan yakındaki bir hastanenin çalışanları olduğunu aktardı.
Karayolları Müdürlüğü Sözcüsü Simon Zwane, patlamanın 5 kilometre mesafede hissedildiğini belirtti.
Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.