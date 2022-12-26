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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara’da AK Parti Sosyal Politika Birimi Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
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Dünya

Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 15'e çıktı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde cumartesi bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Tufan Aktaş, Hassan Isilow   | 26.12.2022
Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 15'e çıktı

Johannesburg

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, kazada yaralanan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 15'e çıktığını söyledi.

Phaahla, ölenlerden 3'ünün, patlamanın şiddetiyle hasar oluşan yakındaki bir hastanenin çalışanları olduğunu aktardı.

Karayolları Müdürlüğü Sözcüsü Simon Zwane, patlamanın 5 kilometre mesafede hissedildiğini belirtti.

Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patlamıştı.

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