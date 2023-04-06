Güney Afrika, elektrik krizi nedeniyle ilan edilen ulusal afet durumunu kaldırdı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, elektrik krizi nedeniyle 9 Şubat'ta ilan edilen ulusal afet durumunun kaldırıldığını açıkladı.
İstanbul
Güney Afrika Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki enerji sorununa dair yeni adımların atıldığı duyuruldu.
Açıklamada, 9 Şubat'ta ilan edilen ulusal afet durumunun kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Güney Afrika'daki elektrik krizi
Afrika'da elektriğe erişimin en yüksek olduğu Güney Afrika'da eskiyen altyapı nedeniyle son aylarda günde 12 saati bulan kesintilerin olduğu ciddi bir enerji krizi yaşandı.
Bu kesintiler, kıtanın en büyükleri arasındaki Güney Afrika ekonomisini sarsarken 1994 yılından beri iktidarda olan ANC'nin popülaritesini yitirmesine yol açtı.
Nükleer enerji üreticisi Güney Afrika, elektrik üretiminin yüzde 80'inden fazlasını kömürle çalışan santrallerden karşılıyor. Ülke, dünyanın önde gelen kömür üreticileri arasında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.