Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,876.00
BTC/USDT
110,170.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, İsrail’in Gazze saldırıları

Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Rasool, Türkiye'nin Gazze ateşkesindeki rolüne işaret etti

Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkesin uygulanmasında Türkiye'nin rolünü takdir ettiklerini belirtti.

Nuri Aydın, Emirhan Demir  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Rasool, Türkiye'nin Gazze ateşkesindeki rolüne işaret etti

İstanbul

Rasool, dünyanın dört bir yanından liderleri İstanbul'da bir araya getiren TRT World Forum 2025 marjında AA muhabirine verdiği demeçte, Türkiye-Güney Afrika ilişkilerine, Türkiye'nin Gazze'de barışa yönelik çabalarına ve Sudan'daki çatışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de barışın sağlanması konusunda Türkiye'nin oynadığı role dikkati çeken Rasool, "Barışın zor olacağını düşünüyorum ama ateşkes önem teşkil ediyor. Bu nedenle de Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı, ateşkesin tek taraflı kalmamasını ve her iki tarafın da uymasını sağladıkları için takdir ediyoruz." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rasool, "Türkiye, İsrail'in ateşkesin kendi tarafına düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak ve ateşkesi ihlal ettiklerinde bunu açıkça dile getirmek konusunda belirgin bir rol oynamıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanına (UAD) İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasını desteklediğini söyleyen Rasool, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sesini çok güçlü şekilde duyurduğu için Güney Afrika da çok güçlü hissetti. Müslüman bir sesin taviz vermeden güçlü biçimde konuşması gerekiyordu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu başardı." dedi.

Rasool, UAD'deki soykırım davasını kararlılıkla takip ettiklerini belirterek, kanıtları sunmanın son aşamasına yaklaştıklarını, mahkemeden çıkacak sonuçta insanlığın kazanmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Türkiye'nin etkisi çok büyük çünkü Afrika'ya farklı seçenekler sunuyor"

Güney Afrika'nın kilit rol oynadığı Afrika ekonomisinin küresel düzeydeki öneminin yakın zamanda artacağına işaret eden Rasool, "Bence Türkiye'nin etkisi çok büyük çünkü Afrika'ya farklı seçenekler sunuyor." dedi.

Rasool, Türk büyükelçiliklerinin Afrika'da özellikle ekonomik diplomasinin ilerletilmesi konusunda büyük katkı sağladığını, Türk şirketlerinin de Afrika'da sadece kendi çıkarlarını gözetmekten ziyade kıtaya değer kattığını söyledi.

Türk Hava Yollarının Afrika kıtasındaki bütün büyük şehirlere uçuşlarının olduğuna işaret eden Rasool, bu uçuşlarda Türkiye ile Güney Afrika arasında sadece yolcu taşınmadığını, iki ülkenin ticaret mallarının da birbirine ulaştırıldığını belirtti.

"Sudan'da arabuluculuğu sürdürmekten memnuniyet duyarız"

Rasool, Güney Afrika'nın, Afrika'da yoğun çatışmaların yaşandığı Büyük Göller bölgesinde ve Kuzey Afrika'da uzun yıllardır arabuluculuk faaliyetleri yürüttüğüne dikkati çekerek, "Sudan'da arabuluculuk yapmayı sürdürmekten büyük memnuniyet duyarız." dedi.

Afrika'da barış gücü birliklerinin her ülkenin bulunduğu bölgeden gönderildiğini ifade eden Rasool, Sudan'a barış gücü birlikleri göndermekten de memnuniyet duyacaklarını ancak bunu Orta Afrika ülkelerinin talimatı doğrultusunda yapacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaz Kur'an kurslarından velilerin yüzde 94'ü memnun
"TRT World Forum 2025" ikinci günde çeşitli oturumlarla sürecek
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Üç boyutlu şehir modelleri için 46 ilde yaklaşık 2,2 milyon hektar kentsel alanda çalışma yapıldı

Benzer haberler

"TRT World Forum 2025" ikinci günde çeşitli oturumlarla sürecek

"TRT World Forum 2025" ikinci günde çeşitli oturumlarla sürecek

Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Rasool, Türkiye'nin Gazze ateşkesindeki rolüne işaret etti

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf'tan ateşkese uyması için İsrail'e baskı yapılması çağrısı

TRT World Forum 2025'te Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı

TRT World Forum 2025'te Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı
İstanbul'da düzenlenen TRT World 2025'te Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimi tartışıldı

İstanbul'da düzenlenen TRT World 2025'te Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimi tartışıldı
İsraillilerin, Filistinli çiftçiye ait kuzu ve koyunlara saldırısının görüntüsü ortaya çıktı

İsraillilerin, Filistinli çiftçiye ait kuzu ve koyunlara saldırısının görüntüsü ortaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet