Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 437 bini geçti
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 437 bini geçti.
Ankara
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 555 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 43 bin 105'e yükseldi.
Vaka sayısının 1 milyon 437 bin 798'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 8,1 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 272 bin 197'si iyileşti.
Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 1 milyon doz Kovid-19 aşısının 1 Şubat'ta ülkede olacağını duyurmuştu.
Şubat'ta ilave 500 bin doz aşı daha almayı bekleyen Güney Afrika, yıl ortasına kadar farklı üreticilerden 20 milyon doz aşıyı ülkeye getirmeyi planlıyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.