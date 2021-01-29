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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 437 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 437 bini geçti.

Murat Özgür Güvendik   | 29.01.2021
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 437 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 555 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 43 bin 105'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 437 bin 798'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 8,1 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 272 bin 197'si iyileşti.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 1 milyon doz Kovid-19 aşısının 1 Şubat'ta ülkede olacağını duyurmuştu.

Şubat'ta ilave 500 bin doz aşı daha almayı bekleyen Güney Afrika, yıl ortasına kadar farklı üreticilerden 20 milyon doz aşıyı ülkeye getirmeyi planlıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

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