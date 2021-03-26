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Dünya

Guaviare bölgesindeki 12 bin yıllık mağara resimleri ilgi görüyor

26.03.2021
Guaviare bölgesindeki 12 bin yıllık mağara resimleri ilgi görüyor Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Kolombiya'nın Guaviare bölgesindeki mağara sanatı

Kolombiya'nın Guaviare Departmanı'nın El Raudal del Guayabero bölgesinde, yaklaşık 8.000 - 12.000 yıl önce yapılmış kaya resimleri ilgi görüyor. Kolombiya Amazonları'nın kuzey ucundaki Serrania de la Lindosa'daki kaya yüzlerinde oluşturulan mağara sanatı, koyu sarı renkli geometrik desenler, el izleri ile hayvan ve insan resimlerinden oluşuyor. Çizimleri yapanların, şu anda Bering Boğazı olan alandaki göçlerden sonra bölgeyi işgal eden ilk insanlar olduğuna inanılıyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'nın Guaviare Departmanı'nın El Raudal del Guayabero bölgesinde, yaklaşık 8.000 - 12.000 yıl önce yapılmış kaya resimleri ilgi görüyor.

Kolombiya Amazonları'nın kuzey ucundaki Serrania de la Lindosa'daki kaya yüzlerinde oluşturulan mağara sanatı, koyu sarı renkli geometrik desenler, el izleri ile hayvan ve insan resimlerinden oluşuyor.

Çizimleri yapanların, şu anda Bering Boğazı olan alandaki göçlerden sonra bölgeyi işgal eden ilk insanlar olduğuna inanılıyor.  

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